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В Гродно начали трансграничный проект стоимостью в два миллиона евро

21.11.2019 09:56 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродно началась реализация крупного трансграничного проекта «Шляхам Тызенгаўза», который объединил областной центр и польский город Сокулка, где Антоний Тизенгауз когда-то построил похожие здания. Сейчас гродненское здание будут реставрировать — а потом объекты соединятся велосипедным маршрутом через пункт пропуска «Брузги» общей протяженностью 59 километров. Общий бюджет проекта — более двух миллионов евро, выделяться деньги будут в три этапа, сообщает «Гродненская правда».


Фото: grodnonews.by

 

— За право вести реставрацию боролись многие организации, победило ООО «Стройбыт-ЗОВ», которое уже приступило к работам в здании, — рассказывает координатор проекта «Шляхам Тызенгаўза» заместитель председателя Республиканского туристско-спортивного союза Сергей Коледа. — Над разработкой интерьеров здания вместе с проектировщиками института «Гродногражданпроект» работают специалисты «Брестреставрации».

250-летнее здание, которое будут в Гродно реконструировать в рамках проекта, — одно из восьми оставшихся периода реформаторской деятельности гродненского старосты Антония Тизенгауза. Возводили здание два итальянских архитектора: Иоганн Мезер и Джузеппе де Сакко.


Фото: grodnonews.by

Князь Антоний Тизенгауз — реформатор и финансист, политический и общественный деятель, меценат. Тизенгауз получил образование в Вильнюсе, служил как литовский конюший, надворный подскарбий, был гродненским старостой при Станиславе Понятовском. Он открыл театральную, музыкальную, строительную школы. При Тизенгаузе в городе появилась балетная труппа, кадетский корпус, типография, медицинская академия. Именно благодаря Тизенгаузу в Гродно стали ткать пояса, делать изящные чулки. В ситуации упадка экономики Тизенгауз имел цель расширить площадь Гродно, создать мануфактуры (суконную, полотняную, оружейную, чулочную, каретную). В музее истории Городиыцы есть аутентичные изделия, которые были изготовлены при Тизенгаузе.

Сейчас в дом пришли реставраторы. Из интересных находок — камыш, который раньше использовался в качестве утеплителя. При реконструкции дома часть аутентичного потолка с идеально сохранившимся камышом останется.


Фото: grodnonews.by

Но есть в реставрации и проблемы. При разборке перегородок обнаружили плинфу, которая будет применена повторно, а также орешник. Два с половиной века назад вместо цемента применяли кирпич и бутовый материал, а также известь. Поэтому самой большой проблемой на сегодняшний день при реконструкции остается гидроизоляция подвального этажа. Она в плачевном состоянии. При реконструкции нельзя трогать фасады, поэтому, скорее всего, примут решение делать гидроизоляцию изнутри здания.

В итоге внутри здания будет кафе, переедет сюда, как планируется, галерея Тизенгауза, появится большой многофункциональный зал, который будет использоваться для приемов гостей.


Фото: grodnonews.by

Весной 2020 года начнет строиться и велодорожка от улицы Суворова в сторону Юбилейного озера. Как уточнил Сергей Коледа, тендер на ее строительство выиграл «Гродномелиоводхоз».

Также будут закуплены велосипеды: трехколесные, тандемы и электро. После реализации трансграничного проекта польская и белорусские стороны станут проводить исторические туристические пробеги, их участники будут одеты в копии старинных костюмов. Не исключено, что первый такой велозаезд состоится во время фестиваля национальных культур в июне 2020 года.

А дом Тизенгауза планируют открыть осенью следующего года.

 
Теги: Гродно
 
 
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В Гродно началась реализация крупного трансграничного проекта «Шляхам Тызенгаўза», который объединил областной центр и польский город Сокулка, где Антоний...
 
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