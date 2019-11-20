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Дед Мороз на вертолете, парад саней. Держите программу новогодних празднований в Могилеве

21.11.2019 09:55 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Дед Мороз на вертолете зажжет огни на главной елке Могилева 15 декабря. И тем самым даст старт новогодним мероприятиям в областном центре. Могилевчан ждут «НаШествие» Дедов Морозов и их забег, а еще «сани мечты». Кстати, ледяная резиденция Деда Мороза в этом году тоже будет — в парке в Подниколье.


Фото: Reuters

Программа новогодних мероприятий в Могилеве

15 декабря, воскресенье

15.00 — 18.00, площадь Ленина.

Открытие новогодних и рождественских мероприятий в Могилеве. Церемония зажжения огней на главной елке города — Дед Мороз прилетит для этого на вертолете.

15 декабря — 7 января

Площадка у ТЦ «Атриум».

Новогодняя ярмарка.

18 декабря, среда

16.00, выставочный зал на улице Первомайская, 5/1.

Открытие рождественской выставки «Ангел, мастер и добрые дела» изделий общественного объединения могилевских ремесленников «Шчырая майстэрня». Она будет работать до 8 января.

19 декабря, четверг

13.00, библиотека им. Пушкина (пр-т Пушкинский, 36).

Театрализованное представление «Забавы у новогодней елки».

20 декабря, пятница

19.00 — 22.00, Центральная городская библиотека им. К. Маркса (ул. Первомайская, 30).

Фант-вечер «Новогодняя феерия, или Карнавальная ночь».

21−30 декабря

17.00 — 18.00, площадь Звезд.

Развлекательная программа «Морозные переговоры «Дедушка на связи!».


Такой была ледяная резиденция Деда Мороза в канун 2019 года. Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

25 декабря, среда

12.00, парк в Подниколье.

Открытие ледяной резиденции могилевского Деда Мороза. Она будет работать до 15 января.

12.00 — 15.00, площадь Звезд.

Детский праздник «По следам Нового года».

13.00 — 14.00, парк в Подниколье.

Новогодний забег Дедов Морозов.

18.00 — 19.30, площадь Звезд.

Открытый кинопоказ.

18.00 — 19.00, площадка у ТЦ «Атриум».

Молодежная программа.

25−30 декабря

17.00, ул. Ленинская — пл. Звезд — ТЦ «Атриум».

Новогоднее «наШествие» Дедов Морозов.

17.00 — 18.00, площадка у ТЦ «Атриум».

Флешмоб «До Нового года осталось…».


Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

28 декабря, суббота

12.00 — 13.00, парк в Подниколье.

Развлекательная программа для детей «Морозная разморозка».

13.00, парк в Подниколье.

Новогодний парад санок «Сани моей мечты».

14.00 — 15.00, парк в Подниколье.

Забег на санках.

15.00, Городская ратуша.

Музыкальный салон в Ратуше «Цуд на Каляды».

16.00 — 17.00, площадь Звезд.

Сказочно-игровое представление для детей.

18.00 — 19.30, площадь Звезд.

Открытый кинопоказ.

18.00 — 19.00, площадка у ТЦ «Атриум».

Концертная программа.

29 декабря, воскресенье

12.00 — 13.00, парк в Подниколье.

Развлекательная программа для детей.

13.00 — 15.00, парк в Подниколье.

День спортивных эстафет «Мышиный лабиринт».

16.00 — 17.00, площадь Звезд.

Сказочно-игровое представление для детей.

18.00 — 19.30, площадь Звезд.

Открытый кинопоказ.

30 декабря, понедельник

12.00 — 14.00, площадка около СШ № 7 (улица Автозаводская, 3).

Интерактивная площадка «Зимние забавы».


Фото с сайта kas-briz.ru

1 января 2020 года, среда

01.00 — 04.00, площадь Славы.

Большое новогоднее шоу «Тайна Новогодней ночи — 2».

01.00 — 03.00

Новогодние ночные танцевально-развлекательные программы
на открытых площадках города: ул. Гришина, 87 (у Дома культуры ОАО «Моготекс»);
ул. Криулина, 8 (ООО «ЖилЭкспО»); ул. Автозаводская, 1 (площадка у ДК филиала ОАО «БелАЗ»); пр-т Пушкинский, 10 (площадка у кинотеатра «Космос»).

13.00 — 16.00, площадь Звезд.

Новогоднее представление для детей.

16.00 — 19.00, площадь Звезд.

Новогодняя программа.

19.00 — 21.00, площадь Звезд.

Молодежная дискотека.

2 января, четверг

12.00 — 17.00, стадион «Спартак».

Праздничное катание на коньках «Фигурный Новый год».

12.00 — 14.00, площадка у ДК филиала ОАО «БелАЗ».

Детская игровая программа «В гостях у Деда Мороза».

Скоро праздники!

 
Теги: Могилев
 
 
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Да-да, уже есть подробная афиша новогодних мероприятий - они стартуют 15 декабря!
 
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