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Дед Мороз на вертолете, парад саней. Держите программу новогодних празднований в Могилеве
21.11.2019 09:55 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Дед Мороз на вертолете зажжет огни на главной елке Могилева 15 декабря. И тем самым даст старт новогодним мероприятиям в областном центре. Могилевчан ждут «НаШествие» Дедов Морозов и их забег, а еще «сани мечты». Кстати, ледяная резиденция Деда Мороза в этом году тоже будет — в парке в Подниколье.
Программа новогодних мероприятий в Могилеве
15.00 — 18.00, площадь Ленина.
Открытие новогодних и рождественских мероприятий в Могилеве. Церемония зажжения огней на главной елке города — Дед Мороз прилетит для этого на вертолете.
Площадка у ТЦ «Атриум».
Новогодняя ярмарка.
16.00, выставочный зал на улице Первомайская, 5/1.
Открытие рождественской выставки «Ангел, мастер и добрые дела» изделий общественного объединения могилевских ремесленников «Шчырая майстэрня». Она будет работать до 8 января.
13.00, библиотека им. Пушкина (пр-т Пушкинский, 36).
Театрализованное представление «Забавы у новогодней елки».
19.00 — 22.00, Центральная городская библиотека им. К. Маркса (ул. Первомайская, 30).
Фант-вечер «Новогодняя феерия, или Карнавальная ночь».
17.00 — 18.00, площадь Звезд.
Развлекательная программа «Морозные переговоры «Дедушка на связи!».
12.00, парк в Подниколье.
Открытие ледяной резиденции могилевского Деда Мороза. Она будет работать до 15 января.
12.00 — 15.00, площадь Звезд.
Детский праздник «По следам Нового года».
13.00 — 14.00, парк в Подниколье.
Новогодний забег Дедов Морозов.
18.00 — 19.30, площадь Звезд.
Открытый кинопоказ.
18.00 — 19.00, площадка у ТЦ «Атриум».
Молодежная программа.
17.00, ул. Ленинская — пл. Звезд — ТЦ «Атриум».
Новогоднее «наШествие» Дедов Морозов.
17.00 — 18.00, площадка у ТЦ «Атриум».
Флешмоб «До Нового года осталось…».
12.00 — 13.00, парк в Подниколье.
Развлекательная программа для детей «Морозная разморозка».
13.00, парк в Подниколье.
Новогодний парад санок «Сани моей мечты».
14.00 — 15.00, парк в Подниколье.
Забег на санках.
15.00, Городская ратуша.
Музыкальный салон в Ратуше «Цуд на Каляды».
16.00 — 17.00, площадь Звезд.
Сказочно-игровое представление для детей.
18.00 — 19.30, площадь Звезд.
Открытый кинопоказ.
18.00 — 19.00, площадка у ТЦ «Атриум».
Концертная программа.
12.00 — 13.00, парк в Подниколье.
Развлекательная программа для детей.
13.00 — 15.00, парк в Подниколье.
День спортивных эстафет «Мышиный лабиринт».
16.00 — 17.00, площадь Звезд.
Сказочно-игровое представление для детей.
18.00 — 19.30, площадь Звезд.
Открытый кинопоказ.
12.00 — 14.00, площадка около СШ № 7 (улица Автозаводская, 3).
Интерактивная площадка «Зимние забавы».
01.00 — 04.00, площадь Славы.
Большое новогоднее шоу «Тайна Новогодней ночи — 2».
01.00 — 03.00
Новогодние ночные танцевально-развлекательные программы
13.00 — 16.00, площадь Звезд.
Новогоднее представление для детей.
16.00 — 19.00, площадь Звезд.
Новогодняя программа.
19.00 — 21.00, площадь Звезд.
Молодежная дискотека.
12.00 — 17.00, стадион «Спартак».
Праздничное катание на коньках «Фигурный Новый год».
12.00 — 14.00, площадка у ДК филиала ОАО «БелАЗ».
Детская игровая программа «В гостях у Деда Мороза».
Скоро праздники!
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Да-да, уже есть подробная афиша новогодних мероприятий - они стартуют 15 декабря!
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