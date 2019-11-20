Сегодня православные христиане отмечают Михайлов день

Источник материала: Газета Авангард

Ежегодно 21 ноября православная церковь отмечает дату почтения святого архистратиг Михаила и высших небесных сил вместе с ним — Михайлов день.

Даже имя его сформировано не случайно: «ми ка эль» с иврита дословно переводится вопросом — «кто как Бог?», иными словами, нет равных Господу. Он как предводитель и главенствующий из всех ангелов заслуживает наиболее пристального внимания, изучения и уважения.





У верующих христиан существует мнение, что наперво Бог собственноручно сотворил именно нематериальный мир, полный духовных телес. Для установления порядка была создана определенная система подчинения (от меньшего к большему):

третья иерархия: ангелы (ближайшие к людям, призваны оберегать их), архангелы (несут пророчества и информацию о религии), начала (управляют самими ангелами, берегут целые страны);

вторая иерархия: власти (помогают бороться с искушениями), силы (посылают чудеса на землю), господства (руководят ангелами, несут правителям благоразумие);

первая иерархия: престолы (велят правосудию), херувы (несущие мудрость), серафимы (дарующие любовь).

Чтобы упорядочить созданное, над всеми этими постами был представлен архангел Михаил, ограждающий простых людей от соблазнов и организующий слаженную бесперебойную работу небесного войска.

Известно большое количество сотворенных им чудес. Считается, что именно он являлся Жанне Д’Арк и наставлял ее на путь истинный. Другой случай повествует о спасении Русского Новгорода от нашествия в 1239 году Батыйского войска — якобы, сам Батый во сне или на яву увидел образ его, а когда войдя в город узрел фреску, на которой был запечатлен Михаил, отказался от задуманного и велел своим воинам возвращаться назад. А в 6 веке он помог избавиться от напасти чумы, явившись на горе Папе Римскому Григорию во время шествия молебна об избавлении от болезни.