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Перед тем как стать в строй. В Глусском районе давали напутствия будущим воинам

21.11.2019 — Новости Общества | Радзiма  
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Источник материала: Радзiма

Перед тем как стать в строй. В Глусском районе давали напутствия будущим воинам

Те, кто вот-вот отведает солдатской каши, научится ходить строем и вставать по команде, 11 ноября собрались в стенах районного историко-краеведческого музея. Здесь прошел традиционный День призывника. Два десятка парней из Глусского района пойдут этой осенью в армию. Семеро новобранцев будут служить в пограничных войсках, по трое — в воздушно-десантных войсках и в военно-воздушных силах и войсках ПВО, пятеро будут исполнять свой воинский долг в Борисовском 72-м гвардейском объединенном учебном центре, двоих ждут внутренние войска МВД. Поздравляя ребят с важным событием в их жизни, начальник обособленной группы (Глусского района) военного комиссариата г. Бобруйска, Бобруйского, Глусского и Кировского районов Сергей Корбут отметил, что этот призыв особенный: семеро глусчан ждет служба в погранвойсках — одном из самых престижных родов войск. Это высокий показатель, при том, что требования к призывникам здесь предъявляются достаточно серьезные. Будущим солдатам надо быть уверенными в себе, слушать и запоминать, соблюдать дисциплину и технику безопасности, а в случае каких-либо неприятных моментов не бояться их озвучить, ведь в каждой части есть психолог и заместитель по идеологической работе, к тому же не запрещено пользоваться мобильными телефонами. Возможно, кто-то из нынешних новобранцев захочет связать свою жизнь с военной службой, предположил Сергей Корбут. Сегодня примерно 15 % военнослужащих срочной службы остаются служить по контракту, а ведь десять лет назад желающих было всего лишь 5—7 %. Быть военным сейчас не только почетно, но и выгодно, отметил начальник обособленной группы, ведь это и достойная зарплата, и ряд социальных гарантий, и возможность карьерного роста.

Поддержать молодых ребят, сказать им напутственные слова пришли также председатель районного совета ветеранов подполковник в отставке Валерий Суравнёв и представитель Белорусского союза офицеров майор в отставке Василий Сокол. Они пожелали призывникам успешно влиться в армейский строй, достойно и добросовестно нести службу, беречь себя и поскорее возвращаться домой, где ребят всегда ждут их близкие и родные. Приятным моментом встречи стало вручение юбилейной медали «75 год вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў» за значительный вклад в патриотическое воспитание майору в отставке Василию Соколу. А после новобранцев ожидали подарки от Фонда мира и районного совета ветеранов, просмотр видеофильма «О тех, кто там был», снятого Дмитрием и Оксаной Сокол, а также экскурсия по залам музея.

Анна АВТУХОВА, фото автора

 
 
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Те, кто вот-вот отведает солдатской каши, научится ходить строем и вставать по команде, 11 ноября собрались в стенах районного историко-краеведческого музея. Здесь...
 
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