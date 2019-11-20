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Врач предупреждает: чем вредно курение

21.11.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

В состав табачного дыма входит около 4000 различных компонентов, в том числе 755 углеводородов, 920 гетероциклических азотистых соединений, 22 нитрозамина, а также газовые фракции несгоревших частиц и смол. Никотин относится к сильным растительным ядам. В организм при выкуривании сигареты поступает 2-4 мг никотина. Чем чаще человек курит, тем больше никотина поступает в организм.

Экспертами Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) подсчитано, что примерно 30% всех опухолей человека и смертей от рака в разных странах связано с курением. В настоящее время в мире курят около 1 млрд. человек (22% населения), 80% из них проживают в развитых странах. По данным Министерства статистики и анализа Республики Беларусь, около 47% мужчин и 16,5% женщин курят. В возрасте 16 лет и старше курящие составляют 30,5%.

По информации ВОЗ, ежегодно во всем мире табак убивает 5,4 млн. людей, каждый день 14,8 тысяч человек. В Беларуси от болезней, связанных с курением, ежегодно умирают около 15,5 тысяч человек (42 человека ежедневно).

На особом месте среди болезней, связанных с табакокурением, находятся злокачественные новообразования. Их число (связанных с табакокурением) за последние 20 лет увеличилось с 9 до 18.

Рак легких

Курящие болеют раком легких значительно чаще, чем не курящие. Курение табака оказывает, в первую очередь, местное воздействие на слизистую оболочку дыхательных путей через воздействие на нее табачного дегтя. Среди заболевших раком легких курящие составляют более 90%, а среди остальных большинство являлось пассивными курильщиками, т.е. с детства люди находились среди курильщиков. Прекращение курения снижает риск заболевания раком легких уже через 5 лет, а через 20 лет после прекращения курения приближается к таковой как у некурящих.

Рак мочевого пузыря

Риск возникновения рака мочевого пузыря и почки среди курящих выше в 5-6 раз. Он растет с увеличением числа выкуренных в день сигарет и длительностью курения, а также начавших курить в молодом возрасте.

Рак предстательной железы

Риск рака предстательной железы увеличивается пропорционально длительности курения и числу сигарет, выкуренных в день.

Рак почки

17% прироста рака почки связано с курением (21% у мужчин и 11% женщин). Уменьшение риска развития рака почки на 30% наступает через 10 лет после отказа от курения.

Рак полости рта

Развитие рака полости рта в 75% случаев является курение. Риск заболеть раком полости рта у курящих в 4 раза выше, чем у некурящих. В 90% случаев рак поражает нижнюю губу, чаще болеют мужчины пожилого возраста.

       Учитывая огромную роль курения в возникновении злокачественных новообразований основной профилактикой является борьба с этой вредной привычкой. Борьба с курением – это борьба за здоровье не только курящих, но и окружающих их людей. Лучше не думать, а бросить курить!

Фото носит иллюстративный характер

В.И. КОНОВАЛОВА, врач-валеолог УЗ «Борисовская ЦРБ»

 
 
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«Яд, который не действует сразу, не становится менее опасным», - предупреждал когда-то немецкий мыслитель Лессинг. Курение час за часом, год за годом постепенно...
 
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