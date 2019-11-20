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В Конгрессе США говорили об угрозе поглощения Беларуси Россией

21.11.2019 11:40 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Впервые за восемь лет в Хельсинкской комиссии Конгресса США состоялись слушания о российском влиянии в Беларуси. По мнению присутствующих, Россия не воспринимает своих соседей, как отдельные государства, а ее влияние через медиа на население может привести к утрате суверенитета, так как для белорусов границы между ними и русскими стираются.

Слушания, прошедшие в Конгрессе, назывались «Не очень хорошие соседи» и транслировались в прямом эфире. В мероприятии от Беларуси  принимали участие Андрей Елисеев (аналитик организации EAST Center, руководитель отдела мониторинга Международной стратегической сети действий для безопасности (iSANS), и медиааналитик Франак Вячорка. Поводом для прошедших слушаний стал рост и активизация российской пропаганды и дезинформации, что ведет к подрыву белорусского суверенитета.

По мнению экспертов, российское телевидение и СМИ в целом, пагубно влияют на самоидентификацию граждан Беларуси, так как транслируют им о единстве народов и относят Беларусь к так называемому «русскому миру», что в корне неверно.

Старший менеджер программ по Евразии американской неправительственной организации Freedom House Софья Орлоски отметила на слушаниях, что для России Беларусь - экономический и политический заложник, так как идет непрозрачный процесс интеграции, что делает Беларусь как никогда уязвимой.

Директор программы России вашингтонского Центра анализа европейской политики Брайан Уитмор отметил, что Западу следует нарастить поддержку Беларуси, чтобы ослабить влияние России, которая готова удерживать Беларусь в сфере своего влияния любыми способами.

Напомним, что недавно Александр Лукашенко в очередной раз признал, что Беларусь очень зависима от российского рынка и нефти. 16 сентября российское издание «Коммерсантъ» писало, что программа экономической интеграции России и Беларуси, парафированная сторонами, предполагает частичное объединение двух экономических систем.

После этого белорусский экономист Ярослав Романчук назвал план интеграции Беларуси и России «национальным предательством», а пресс-секретарь Александра Наталья Эйсмонт назвала выводы журналиста российского издания «досужими журналистскими штампами».

Последнее заседание Совета министров Союзного государства России и Беларуси длилось семь часов. Треть «дорожных карт» по интеграции двух стран так и не была согласована.

 
 
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Впервые за восемь лет в Хельсинкской комиссии Конгресса США состоялись слушания о российском влиянии в Беларуси.
 
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