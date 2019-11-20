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«В школе бесили друг друга». Истории одноклассников, которые поженились
21.11.2019 12:20 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Наверняка среди ваших знакомых есть люди, которые учились в одном классе, не давали друг другу списывать, ругались на переменах, а потом вдруг у них появились чувства. Мы пригласили в студию одноклассников, которые поженились. Они рассказали о неловких ситуациях в школе, ревности на дискотеке, реакции учителей на отношения и о том, что делать, если вы сильно поругались, но на уроках сидите вместе.
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Одноклассники, которые поженились рассказали, как на это реагировали учителя, были ли неловкие ситуации в школе и в чем плюсы такого брака.
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