«В школе бесили друг друга». Истории одноклассников, которые поженились

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Наверняка среди ваших знакомых есть люди, которые учились в одном классе, не давали друг другу списывать, ругались на переменах, а потом вдруг у них появились чувства. Мы пригласили в студию одноклассников, которые поженились. Они рассказали о неловких ситуациях в школе, ревности на дискотеке, реакции учителей на отношения и о том, что делать, если вы сильно поругались, но на уроках сидите вместе.