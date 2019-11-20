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В Заводском районе Минска появились старшие двора. Чем они будут заниматься?
21.11.2019 12:32 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске появилась необычная должность — старший двора. Опробуют нововведение в Заводском районе, там 26 жителей получили удостоверения, рассказывает агентство
В администрации Заводского района жителям вручили удостоверения старшего двора.
Эти люди будут помогать быстрее доносить проблемы жителей властям. У них будет группа в вайбере для связи с районным руководством.
В специальном положении сказано, что старший двора может выходить с предложениями по техобслуживанию домов, контролировать уборку подъездов (и не только), соблюдение санитарных норм, правил содержания домашних животных. Такой человек имеет право согласовывать акты приемки работ в подъезде, информировать население о решениях районной администрации, ЖКХ и ЖЭУ, изучать общественное мнение и нужды жильцов.
Пока старшими двора стали 26 человек, но в Заводском районе планируют, что их может быть до двухсот.
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Опробуют нововведение в Заводском районе, там 26 жителей получили удостоверения, рассказывает агентство «Минск-Новости».
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