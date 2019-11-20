На 22 ноября вновь объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра

Источник материала: Tut.by

В пятницу по западу Беларуси сохранится сильный порывистый ветер. О штормовом предупреждении сообщает Белгидромет Минприроды.



Фото: Reuters

«22 ноября, в пятницу, по западу Беларуси сохранится усиление ветра порывами до 15−18 метров в секунду», — сообщили в Белгидромете.

Оранжевый уровень опасности объявлен и сегодня, 21 ноября — по западной половине Беларуси и в Минске ожидается усиление ветра порывами до 15−20 метров в секунду.

Рекомендации МЧС при сильном ветре:

уберите вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

машину поставьте в гараж или припаркуйте вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;

находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;

избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).