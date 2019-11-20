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На 22 ноября вновь объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра

21.11.2019 12:47 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В пятницу по западу Беларуси сохранится сильный порывистый ветер. О штормовом предупреждении сообщает Белгидромет Минприроды.


Фото: Reuters

«22 ноября, в пятницу, по западу Беларуси сохранится усиление ветра порывами до 15−18 метров в секунду», — сообщили в Белгидромете.

Оранжевый уровень опасности объявлен и сегодня, 21 ноября — по западной половине Беларуси и в Минске ожидается усиление ветра порывами до 15−20 метров в секунду.

Рекомендации МЧС при сильном ветре:

  • уберите вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
  • машину поставьте в гараж или припаркуйте вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;
  • находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
  • избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).
 
Теги: Минск
 
 
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«22 ноября, в пятницу, по западу Беларуси сохранится усиление ветра порывами до 15−18 метров в секунду», - сообщили в Белгидромете.
 
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