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На 22 ноября вновь объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра
21.11.2019 12:47 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В пятницу по западу Беларуси сохранится сильный порывистый ветер. О штормовом предупреждении сообщает Белгидромет Минприроды.
«22 ноября, в пятницу, по западу Беларуси сохранится усиление ветра порывами до 15−18 метров в секунду», — сообщили в Белгидромете.
Оранжевый уровень опасности объявлен и сегодня, 21 ноября — по западной половине Беларуси и в Минске
Рекомендации МЧС при сильном ветре:
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«22 ноября, в пятницу, по западу Беларуси сохранится усиление ветра порывами до 15−18 метров в секунду», - сообщили в Белгидромете.
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