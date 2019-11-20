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Новые жертвы телефонного мошенничества стали обращаться в МВД
21.11.2019 12:11 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНовые жертвы вишинга (это вид телефонного мошенничества) стали обращаться в МВД. Только за последние два дня на удочку жуликов попались 150 человек. Аферисты представляются сотрудниками контакт-центра или службы безопасности банков и рассказывают о том, что якобы кто-то взломал систему и нужно заблокировать счет. А для операции необходимы реквизиты карты. Завладев информацией, злоумышленники похищают деньги.
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Новые жертвы вишинга (это вид телефонного мошенничества) стали обращаться в МВД. Только за последние два дня на удочку жуликов попались 150 человек. Аферисты...
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