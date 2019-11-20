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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Беларусь назвали самой безопасной страной СНГ и мира В рейтинге глобального индекса терроризма мы на 138-й строчке - и это тот случай, когда последнее место только в плюс. Беларусь наряду с Туркменистаном определена как...

В рейтинге глобального индекса терроризма мы на 138-й строчке - и это тот случай, когда последнее место только в плюс. Беларусь наряду с Туркменистаном определена как наиболее безопасные уголки - это означает практически полное отсутствие угрозы. Россия в этом списке занимает 37-е место, Украина - 24-е. Среди стран - членов ЕС самой опасной, с точки зрения угрозы терроризма, признана Великобритания - это 28-я строчка. США находятся на 22-й позиции. Первые в этом списке - Афганистан, Ирак, Нигерия и Сирия.