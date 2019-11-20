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В Ошмянах двое вымогали у знакомого деньги и даже угрожали его матери. Тот не стерпел - и пошел в органы

21.11.2019 13:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Ошмянах двое мужчин вымогали почти пять тысяч евро у своего знакомого и его близких родственников. Опасаясь за себя и своих близких, в ноябре этого года потерпевший передал мужчинам 600 евро, сообщает Следственный комитет.


Фото: sk.gov.by

40-летний и 28-летний жители Ошмян с мая по ноябрь 2019 года требовали у своего 44-летнего знакомого 4,6 тысячи евро, угрожая насилием и повреждением имущества. Потерпевший данные угрозы воспринимал реально — ведь кто-то действительно не раз портил автомобили семьи.

Оказалось один из мужчин одолжил у другого 4,6 тысячи евро, чтобы купить товар и перепродать его.

К потерпевшему они обратились с тем, чтобы он подсказал возможных покупателей. Он дал им номер телефона своего знакомого, однако дальше в их дела не вникал.

Когда заработать мужчинам не удалось, они решили, что денежные средства им будет должен потерпевший. Обвиняемые приходили и к его матери, просили ее повлиять на сына. Мужчины высказывали угрозы и намеки на повреждение ее имущества, женщина восприняла все серьезно и была напугана.

Обоим мужчинам предъявлено обвинение в вымогательстве группой лиц по предварительному сговору, с повреждением имущества. Они под стражей, им грозит лишение свободы от трех до десяти лет.

 
 
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Опасаясь за себя и своих близких, в ноябре этого года потерпевший передал мужчинам чать требуемого. А потом заявил в милицию.
 
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