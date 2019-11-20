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В Гродно задержали мужчину, который совращал детей и подростков через соцсети

21.11.2019 13:03 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

​​В Гродно 35-летний мужчина совращал несовершеннолетних через социальные сети. Подозреваемый был ранее судим за преступления на сексуальной почве — и, освободившись в 2019 году, он начал переписываться с детьми и подростками с вполне конкретными целями, сообщает милиция.

Когда мужчину задержали, в его телефоне были фото- и видеофайлы с изображением обнаженных мальчиков, подростков и мужчин, а также сцены сексуального насилия над детьми. Часть этого он распространял среди знакомых через мессенджеры.

Только за этот год более 480 детей подверглись сексуальному насилию, причем первоначальные действия педофилов имели место именно в Интернете, сообщает милиция. Здесь напоминают, что есть разработанный по инициативе МВД информационный ресурс kids.Pomogut.by — он позволяет не просто информировать детей, родителей и педагогов о потенциальных опасностях в сети, но и оказать помощь конкретным пострадавшим в сложной жизненной ситуации.

 
Теги: Гродно
 
 
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Он и ранее был судим за преступления на сексуальной почве.
 
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