Дома до пяти этажей в Беларуси будут оборудоваться лифтами

Источник материала: Газета Авангард





Низкоэтажную застройку в Беларуси будут оборудовать лифтами, сообщила в пресс-центре БЕЛТА начальник главного управления градостроительства, проектной, научно-технической и инновационной политики Министерства архитектуры и строительства Ольга Верамей.

Сейчас это требование не является обязательным, потому в зданиях до пяти этажей (высотой не более 14 м) не предусмотрены лифтовые шахты. После утверждения строительной нормы «Жилые здания» ситуация изменится. При строительстве и реконструкции домов вне зависимости от этажности будет создаваться безбарьерная среда.

Ожидается, что нововведение вступит в силу с 1 марта.