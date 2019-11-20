|
В минском бомбоубежище наркоконтроль нашел аптечки с психотропом
21.11.2019 14:58 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В бомбоубежище одного из предприятий во Фрунзенском районе столицы милиция нашла аптечку с психотропом. Подробности
Сотрудники наркоконтроля нашли в бомбоубежище аптечки с лекарством «Тарен», которое содержит психотропное вещество.
Изъято больше 1300 таблеток общим весом 290 граммов, они находились в 232 индивидуальных аптечках «АИ-2».
Правоохранители напоминают: сейчас проводится государственный контроль хранения и использования индивидуальных аптечек «АИ-2», так как таблетки «Тарен» включены в список препаратов, содержащих психотропные вещества.
Если руководители предприятий и организаций найдут такие аптечки, их нужно уничтожить.
По этой находке проводится проверка.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сотрудники наркоконтроля нашли в бомбоубежище аптечки с лекарством «Тарен», которое содержит психотропное вещество.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)