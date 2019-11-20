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В минском бомбоубежище наркоконтроль нашел аптечки с психотропом

21.11.2019 14:58 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В бомбоубежище одного из предприятий во Фрунзенском районе столицы милиция нашла аптечку с психотропом. Подробности сообщает ГУВД Мингорисполкома.


Сотрудники наркоконтроля нашли в бомбоубежище аптечки с лекарством «Тарен», которое содержит психотропное вещество.

Изъято больше 1300 таблеток общим весом 290 граммов, они находились в 232 индивидуальных аптечках «АИ-2».

Правоохранители напоминают: сейчас проводится государственный контроль хранения и использования индивидуальных аптечек «АИ-2», так как таблетки «Тарен» включены в список препаратов, содержащих психотропные вещества.

Если руководители предприятий и организаций найдут такие аптечки, их нужно уничтожить.

По этой находке проводится проверка.

 
 
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Сотрудники наркоконтроля нашли в бомбоубежище аптечки с лекарством «Тарен», которое содержит психотропное вещество.
 
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