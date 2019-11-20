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На семинаре-совещании в Столбцовском лесхозе побывали представители УО «Борисовский государственный колледж»

21.11.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Открыл семинар выступлением на тему «Основные достижения и пути развития лесхозов Минского ГПЛХО» генеральный директор Минского ГПЛХО Е.Л.Крискевич.

На семинар-совещание были приглашены представители Белорусского государственного технологического университета, филиала БГТУ УО «Полоцкий государственный лесной колледж», УО «Борисовский государственный колледж». В программу семинара было включено выступление директора нашего колледжа Лилии Эдуардовны Чеча, в котором она поделилась опытом работы о взаимодействии с предприятиями-заказчиками кадров, распределении и трудоустройстве в организации лесной отрасли, а также перспективы дальнейшего сотрудничества.

В церемонии посвящения в молодые специалисты приняли участие выпускники Борисовского государственного колледжа. К слову сказать, в 2019 году 22 выпускника специальности «Лесное хозяйство» квалификации «Техник лесного хозяйства» пополнили коллективы Минского государственного производственного лесохозяйственного объединения.

При посещении Окинчицкого лесничества была продемонстрирована разработка лесосеки по скандинавской технологии. Также участники семинара приняли участие в посадке памятной аллеи, посетили мемориальную усадьбу Я.Коласа «Смольня», музей меда.

https://bgk-borisov.by

 
 
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20 ноября в Столбцовском лесхозе состоялся семинар-совещание с молодыми специалистами, с выпускниками высших и средних специальных учебных заведений 2019 года...
 
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