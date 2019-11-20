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В Полоцке школьники употребляли снюс, педагоги вызвали милицию. На Витебщине это вещество впервые

21.11.2019 15:17 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В двух коммерческих магазинах в Полоцке милиция обнаружила почти 250 упаковок снюса — некурительной табачной смеси, которая запрещена к продаже в Беларуси. Это вещество в регионе на глаза милиции попалось впервые, сообщает УВД.


Администрация одной из школ в Полоцке сообщила в милицию о том, что учеников заметили за употреблением снюса. Подросток принес его и угостил своих друзей. Одному школьнику стало плохо — вызывали скорую помощь.

Милиция выяснила, что подросток купил снюс в табачном магазине в Полоцке. Различные виды этой запрещенной к продаже смеси хранили в закрытой витрине.



Начали проверять другие подобные магазины, и снюс обнаружили еще в одном. Там продавали смесь и через интернет.

В отношении распространителей составили протоколы. Поскольку подросток, угостивший приятелей снюсом, не достиг возраста привлечения к административной ответственности, отвечать будет один из родителей.



Статья 16.10 КоАП «Незаконные действия с некурительными табачными изделиями, предназначенными для сосания и (или) жевания» предусматривает штраф до 45 базовых величин (1147,5 рубля).

Основной компонент снюса — табак. Он закладывается за губу (на десну). Как и во время курения, при сосании табака никотин проникает в кровь. Но в бездымном табаке никотина гораздо больше, чем в сигаретах, поэтому зависимость наступает значительно быстрее.

При легкой форме отравления снюсом основные симптомы — тошнота, головокружение, головная боль, рвота. Серьезная передозировка может привести к смерти.

 
 
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В двух коммерческих магазинах в Полоцке милиция обнаружила почти 250 упаковок снюса.
 
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