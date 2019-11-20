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В Полоцке школьники употребляли снюс, педагоги вызвали милицию. На Витебщине это вещество впервые
21.11.2019 15:17 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В двух коммерческих магазинах в Полоцке милиция обнаружила почти 250 упаковок снюса — некурительной табачной смеси, которая запрещена к продаже в Беларуси. Это вещество в регионе на глаза милиции попалось впервые,
Администрация одной из школ в Полоцке сообщила в милицию о том, что учеников заметили за употреблением снюса. Подросток принес его и угостил своих друзей. Одному школьнику стало плохо — вызывали скорую помощь.
Милиция выяснила, что подросток купил снюс в табачном магазине в Полоцке. Различные виды этой запрещенной к продаже смеси хранили в закрытой витрине.
Начали проверять другие подобные магазины, и снюс обнаружили еще в одном. Там продавали смесь и через интернет.
В отношении распространителей составили протоколы. Поскольку подросток, угостивший приятелей снюсом, не достиг возраста привлечения к административной ответственности, отвечать будет один из родителей.
Статья 16.10 КоАП «Незаконные действия с некурительными табачными изделиями, предназначенными для сосания и (или) жевания» предусматривает штраф до 45 базовых величин (1147,5 рубля).
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В двух коммерческих магазинах в Полоцке милиция обнаружила почти 250 упаковок снюса.
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