Источник материала: Газета Авангард

В рамках Единого дня информирования по теме «Развитие социальной инфраструктуры регионов Беларуси в интересах комфортного проживания граждан» начальник отдела идеологической работы и молодежной политики Гомельского облисполкома Денис Давыдов встретился с идеологическим активом района.





Денис Давыдов представил информацию о положении дел в сферах образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, туризма. Было отмечено, что система образования Гомельщины – одна из самых многочисленных среди областей страны. Уже второй год подряд регион — лидер по результатам централизованного тестирования. Постоянно ведется работа по укреплению материально-технической базы. Медицинские услуги оказывают 245 учреждений здравоохранения, помимо амбулаторий, фельдшерско-акушерских, врачебных пунктов и других. Подготовку спортивного резерва в Гомельской области осуществляют 76 учреждений.

На Гомельщине насчитывается порядка 160 субъектов агроэкотуризма, 9 из которых начали осуществлять деятельность в этом году. Визитной карточкой Гомеля является дворец Румянцевых и Паскевичей – одна из пяти самых популярных достопримечательностей Беларуси.

Кроме того, было обращено внимание на то, что в последние годы все активнее по инициативе и за счет средств жильцов благоустраиваются дворовые территории, один из таких примеров показали жителя Гомеля.

Также в своем выступлении Денис Давыдов остановился на профилактике детского дорожно-транспортного травматизма (к слову, по области за 10 месяцев произошло 51 ДТП с участием несовершеннолетних, 2 ребенка погибли; в 75% случаев виноваты взрослые), теме поддержки и создания условий для самореализации людей с ограниченными физическими возможностями.











Галина ГОРБАЧ

Фото автора