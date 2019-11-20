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Денис Давыдов встретился с идеологическим активом района

21.11.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

В рамках Единого дня информирования по теме «Развитие социальной инфраструктуры регионов Беларуси в интересах комфортного проживания граждан» начальник отдела идеологической работы и молодежной политики Гомельского облисполкома Денис Давыдов встретился с идеологическим активом района.

Денис Давыдов встретился с идеологическим активом района
Денис Давыдов

Денис Давыдов представил информацию о положении дел в сферах образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, туризма. Было отмечено, что система образования Гомельщины – одна из самых многочисленных среди областей страны. Уже второй год подряд регион —  лидер по результатам централизованного тестирования. Постоянно ведется работа по укреплению материально-технической базы. Медицинские услуги оказывают 245 учреждений здравоохранения, помимо амбулаторий, фельдшерско-акушерских, врачебных пунктов и других. Подготовку спортивного резерва в Гомельской области осуществляют 76 учреждений.

На Гомельщине насчитывается порядка 160 субъектов агроэкотуризма, 9 из которых начали осуществлять деятельность в этом году. Визитной карточкой Гомеля является дворец Румянцевых и Паскевичей – одна из пяти самых популярных достопримечательностей Беларуси.

Кроме того, было обращено внимание на то, что в последние годы все активнее по инициативе и за счет средств жильцов благоустраиваются дворовые территории, один из таких примеров показали жителя Гомеля.

Также в своем выступлении Денис Давыдов остановился на профилактике детского дорожно-транспортного травматизма (к слову, по области за 10 месяцев произошло 51 ДТП с участием несовершеннолетних, 2 ребенка погибли; в 75% случаев виноваты взрослые), теме поддержки и создания условий для самореализации людей с ограниченными физическими возможностями.

Денис Давыдов встретился с идеологическим активом района
Денис Давыдов встретился с идеологическим активом района
Денис Давыдов встретился с идеологическим активом района
Денис Давыдов встретился с идеологическим активом района

Галина ГОРБАЧ

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Теги: Гомель
 
 
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В рамках Единого дня информирования по теме «Развитие социальной инфраструктуры регионов Беларуси в интересах комфортного проживания граждан»...
 
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