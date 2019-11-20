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Дубровенцев призывают пользоваться фликерами

21.11.2019 — Новости Общества | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

Дубровенцев призывают пользоваться фликерами

Осень — сезон туманов и дождей. День становится короче, темнеет рано и очень быстро. На таком фоне силуэты пешеходов сливаются с проезжей частью и становятся едва заметными для водителей. В таких условиях переход проезжей части вне пешеходного перехода слишком опасен.
—В Витебской области усилен контроль за соблюдением пешеходами ПДД. Статистика показывает: наезды на пешеходов чаще всего происходят в темное время суток на загородных неосвещенных или плохо освещенных дорогах вблизи населенных пунктов, — объясняет Евгений МАЛАХЕВИЧ, инспектор Дубровенского ОГАИ, — в таких условиях водители зачастую не имеют объективной возможности вовремя заметить идущего по дороге человека.
В эти ноябрьские дни сотрудники Дубровенского ОГАИ проводят масштабную информационную кампанию «Время стать заметным!». Вместе с инспекторами дорожного движения корреспонденты районной газеты стали участниками акции.
Инспектор Дубровенкого ОГАИ обращал внимание спешащих с работы людей на важность использования фликера, ведь никто не застрахован от дорожных ситуаций.
—Носить фликеры и жилеты повышенной видимости, управлять велосипедом с включенными фарами, переходить дорогу, предварительно убедившись в безопасности перехода — элементарные правила безопасности на дороге в темное время суток, которые жизненно необходимо выполнять. Пешеход на дороге должен быть не менее внимателен и осторожен, как и водитель.
Юлия СТАРАВОЙТОВА.
Фото автора.

 
 
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Осень — сезон туманов и дождей. День становится короче, темнеет рано и очень быстро. На таком фоне силуэты пешеходов сливаются
 
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