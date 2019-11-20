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Маме 11-классника пришло письмо из исправительного учреждения: «Сына приглашают в Академию МВД»

21.11.2019 18:21 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сын минчанки Анны Грановской летом оканчивает школу. На днях его маме пришло письмо из исправительного учреждения открытого типа, в котором ее сыну предлагают поступить в Академию МВД. «Меня это просто обескуражило», — говорит Анна.


Фото в редакцию прислала Анна Грановская

Куда поступать, сын Анны пока не решил. Скорее всего, это будет что-то гуманитарное. Возможно, переводческий факультет.

— Он не участвовал ни в каких соревнованиях и милицейских конкурсах, поэтому мы до сих пор не поняли, почему нам пришло такое письмо, — рассказывает собеседница.

По словам Анны, в самом письме ничего нестандартного она не видит. Каждый вуз хочет напомнить о себе, пригласить абитуриентов.

— Но меня поразила форма подачи. Выходит, о поступлении в Академию МВД нам сообщают из мест ограничения свободы, — продолжает собеседница. — Почему именно оттуда? И откуда у них мои персональные данные?

Про письмо от необычного отправителя Анна рассказала на своей странице в фейсбуке. Мамы мальчишек, чьи сыновья выпускались в разные годы, стали писать в комментариях, что и им приходили такие приглашения.


Фото в редакцию прислала Анна Грановская

— Выходит, эта практика действует не один год. Вот только как они выбирают тех, кому отправляют письма, мы так и не разобрались, — делится наблюдениями собеседница. — А еще интересно, что письмо адресовано только мне. А почему не папе? Он даже обиделся, — шутит собеседница.

В 2017 году похожая ситуация случилась с сыном минчанки Раисы. Молодой человек тогда тоже оканчивал 11 класс — и в ноябре получил письмо с приглашением в Академию МВД. Серый конверт ему пришел из СИЗО № 1.


Фото: facebook Раиса Савкова

В пресс-службе МВД пояснили: данный способ рассказать будущим абитуриентам про вуз не является традиционным и обязательным для их ведомства. Исправительное учреждение само выбрало такую форму работы. В письме они сообщают про «уголовно-исполнительный факультет», выпускники которого в последующем могли бы поступать к ним на службу.

— Сегодня мы используем очень много ресурсов для осведомления молодежи о нашем ведомственном вузе. Это сайт МВД, сайт Академии МВД, социальные сети. На этих платформах молодые люди и их родители могут найти всю нужную информацию об Академии и поступлении, — говорит Ольга Чемоданова, пресс-секретарь МВД. — Исправительное учреждение решило использовать форму информационного письма. Отмечу, что данные письма носят исключительно рекомендательный и информационный характер.

 
 
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Сын минчанки Анны Грановской летом заканчивает школу. На днях его маме пришло письмо из исправительного учреждения открытого типа, в котором ее сыну предлагают...
 
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