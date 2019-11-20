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Пинские пограничники и спасатели отметили день Архистратига Михаила в Плещицкой церкви
21.11.2019 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Архангел Михаил в Священном Писании именуется «князем», «вождем войска Господня» — он главный борец против зла, существующего в мире. Отсюда его церковное «имя» — архистратиг, то есть старший воин, вождь, военачальник. Михаил считается предводителем небесного воинства и это один из наиболее почитаемых святых Православной Церкви.
С тех пор Белорусская Православная Церковь и белорусские пограничники традиционно совместно отмечают праздник, посвященный Архангелу Михаилу, который призван способствовать формированию у военнослужащих нравственной мотивации к военной службе, самоотверженного служения Отечеству, а также содействовать сохранению историко-культурного и духовного наследия Беларуси и пограничной службы.
К слову, спасатели традиционно принимают участие в празднике. Сегодня в Плещицком храме святого Архангела Михаила на службе присутствовали работники Пинского горрайотдела по ЧС с вице-курсантами классов МЧС из средних школ № 14, № 18. С православной церковью у спасателей давнее дружеское и теплое сотрудничество, поэтому в этот православный праздник работники МЧС прибыли в храм в том числе и для того, чтобы выразить слова благодарности отцу Василию за взаимодействие.
Завершилось праздничное богослужение крестным ходом с молебным пением. Пограничники и спасатели, вице-курсантами классов МЧС шествовали с иконой и хоругвями.
Праздничные мероприятия в этот день прошли во всех подразделениях пограничного отряда, где военнослужащие также участвовали в праздничных Богослужениях и духовно-нравственных беседах с участием священнослужителей.
Подготовила Людмила РЕБКОВЕЦ.
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