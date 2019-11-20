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Пинские пограничники и спасатели отметили день Архистратига Михаила в Плещицкой церкви

21.11.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Пинские пограничники и спасатели отметили день Архистратига Михаила в Плещицкой церкви
Сегодня, 21 ноября, Православная Церковь отмечает Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных

Архангел Михаил в Священном Писании именуется «князем», «вождем войска Господня» — он главный борец против зла, существующего в мире. Отсюда его церковное «имя» — архистратиг, то есть старший воин, вождь, военачальник. Михаил считается предводителем небесного воинства и это один из наиболее почитаемых святых Православной Церкви.

Пинские пограничники и спасатели отметили день Архистратига Михаила в Плещицкой церкви
 Пинские пограничники и спасатели отметили день Архистратига Михаила в Плещицкой церкви
Традиция, согласно которой каждая воинская часть имела своего небесного покровителя, начала возрождаться у белорусских пограничников с 2003 года. Именно тогда митрополитом Минским и Слуцким Филаретом, Патриаршим Экзархом всея Беларуси была вручена икона святого Архангела Михаила Председателю Госкомитета погранвойск генерал-лейтенанту А.А. Павловскому.

С тех пор Белорусская Православная Церковь и белорусские пограничники традиционно совместно отмечают праздник, посвященный Архангелу Михаилу, который призван способствовать формированию у военнослужащих нравственной мотивации к военной службе, самоотверженного служения Отечеству, а также содействовать сохранению историко-культурного и духовного наследия Беларуси и пограничной службы.

Пинские пограничники и спасатели отметили день Архистратига Михаила в Плещицкой церкви
Пинские пограничники и спасатели отметили день Архистратига Михаила в Плещицкой церкви
 Пинские пограничники и спасатели отметили день Архистратига Михаила в Плещицкой церкви
 Пинские пограничники и спасатели отметили день Архистратига Михаила в Плещицкой церкви
В этот день в храме Архистратига Михаила агрогородка Плещицы Пинского района совершилось богослужение. Торжество началось Божественной литургией, которую возглавил настоятель протоиерей Константин Балакай. В Богослужении участвовали священнослужители Пинской и Лунинецкой епархии, прихожане, командование и военнослужащие Пинского пограничного отряда и члены их семей, представители Пинского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям.

К слову, спасатели традиционно принимают участие в празднике. Сегодня в Плещицком храме святого Архангела Михаила на службе присутствовали работники Пинского горрайотдела по ЧС с вице-курсантами классов МЧС из средних школ № 14, № 18. С православной церковью у спасателей давнее дружеское и теплое сотрудничество, поэтому в этот православный праздник работники МЧС прибыли в храм в том числе и для того, чтобы выразить слова благодарности отцу Василию за взаимодействие.

Пинские пограничники и спасатели отметили день Архистратига Михаила в Плещицкой церкви
Пинские пограничники и спасатели отметили день Архистратига Михаила в Плещицкой церкви
 Пинские пограничники и спасатели отметили день Архистратига Михаила в Плещицкой церкви
 Пинские пограничники и спасатели отметили день Архистратига Михаила в Плещицкой церкви
 Пинские пограничники и спасатели отметили день Архистратига Михаила в Плещицкой церкви
 Пинские пограничники и спасатели отметили день Архистратига Михаила в Плещицкой церкви
Во время службы выступили дети из Воскресной школы. Вице-курсанты 5 «А» класса средней школы №18 донесли прихожанам информацию по основам безопасности жизнедеятельности в стихотворной форме. Старший инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Пинского горрайотдела по ЧС Олег Червяковский поздравил всех прихожан с праздником и пожелал быть бдительными в вопросах собственной безопасности, проявлять заботу к окружающим. Рассказав о проходящей в республике акции «Не прожигай свою жизнь!», он призвал жителей сельсовета и горожан соблюдать элементарные правила безопасности и прививать своим детям и внукам культуру безопасной жизнедеятельности.

Завершилось праздничное богослужение крестным ходом с молебным пением. Пограничники и спасатели, вице-курсантами классов МЧС шествовали с иконой и хоругвями.

Пинские пограничники и спасатели отметили день Архистратига Михаила в Плещицкой церкви
Пинские пограничники и спасатели отметили день Архистратига Михаила в Плещицкой церкви
 Пинские пограничники и спасатели отметили день Архистратига Михаила в Плещицкой церкви
 Пинские пограничники и спасатели отметили день Архистратига Михаила в Плещицкой церкви
 Пинские пограничники и спасатели отметили день Архистратига Михаила в Плещицкой церкви
 Заключительной частью мероприятия стало поздравление священнослужителей. Настоятель храма протоиерей Василий Грень отметил, что праздник Архистратига Михаила является праздником спасателей и всех военнослужащих. Ведь, как Архистратиг Михаил защищает верующих, так и огнеборцы Пинского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям защищают людей в жизненных ситуациях.

Праздничные мероприятия в этот день прошли во всех подразделениях пограничного отряда, где военнослужащие также участвовали в праздничных Богослужениях и духовно-нравственных беседах с участием священнослужителей.

Подготовила Людмила РЕБКОВЕЦ.
Фото предоставлены Пинским пограничным отрядом и ГРОЧС.

 
 
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> Сегодня, 21 ноября, Православная Церковь отмечает Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных Архангел Михаил в Священном Писании именуется...
 
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