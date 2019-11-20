Стартовал конкурс «Молодой лидер Минщины»

Источник материала: Единство

Этот конкурс организован главным управлением идеологической работы, культуры и по делам молодежи Минского облисполкома. Главная его цель – привлечь внимание общественности к достижениям молодежи в различных сферах жизни и поощрить активных молодых людей за инициативность и стремление к саморазвитию.

Кто может принять участие?

Молодые люди 21-31 года, работающие в различных отраслях, внесшие большой личный вклад в реализацию идей, улучшивших условия труда, проявившие себя в экстремальных ситуациях и принесшие известность Минской области.

Как принять участие?

Предоставить заявление, характеристику кандидата с описанием его достижений и прочих заслуг, а также конкурсные материалы до 10 декабря 2019 года в главное управление идеологической работы, культуры и по делам молодежи Минского облисполкома (г. Минск, ул. Энгельса, 4, каб. 507).

Что входит в конкурсные материалы?

- Видео-презентация, которая раскроет личность кандидата и расскажет о его достижении. Продолжительность – не более 5 минут;

- социальный проект, разработанный и реализуемый конкурсантом.

Этапы проведения конкурса:

I этап: 13-25 ноября проходит выдвижение кандидатур и подготовка конкурсных материалов;

II этап: 25 ноября – 10 декабря – конкурсная комиссия подведет промежуточные итоги;

III этап: финал конкурса. Дата его проведения будет объявлена позднее.

Как определяются победители?

В каждой из 17 номинаций конкурса «Молодой лидер Минщины» комиссией будет выбран победитель. Критериями присуждения звания являются значимость, актуальность, эффективность результатов деятельности, производственные показатели, профессиональные и нравственные качества конкурсанта.

Если в номинацию было подано менее трех заявлений, комиссия имеет право снять номинацию.

Подробнее ознакомиться с условиями конкурса вы можете в Приложении ниже. Там же вы найдете и форму заявления для участия. Желаем удачи!























