Стартовал конкурс «Молодой лидер Минщины»

Этот конкурс организован главным управлением идеологической работы, культуры и по делам молодежи Минского облисполкома. Главная его цель – привлечь внимание общественности к достижениям молодежи в различных сферах жизни и поощрить активных молодых людей за инициативность и стремление к саморазвитию.
Кто может принять участие?
Молодые люди 21-31 года, работающие в различных отраслях, внесшие большой личный вклад в реализацию идей, улучшивших условия труда, проявившие себя в экстремальных ситуациях и принесшие известность Минской области.
Как принять участие?
Предоставить заявление, характеристику кандидата с описанием его достижений и прочих заслуг, а также конкурсные материалы до 10 декабря 2019 года в главное управление идеологической работы, культуры и по делам молодежи Минского облисполкома (г. Минск, ул. Энгельса, 4, каб. 507).
Что входит в конкурсные материалы?
- Видео-презентация, которая раскроет личность кандидата и расскажет о его достижении. Продолжительность – не более 5 минут;
- социальный проект, разработанный и реализуемый конкурсантом.
Этапы проведения конкурса:
I этап: 13-25 ноября проходит выдвижение кандидатур и подготовка конкурсных материалов;
II этап: 25 ноября – 10 декабря – конкурсная комиссия подведет промежуточные итоги;
III этап: финал конкурса. Дата его проведения будет объявлена позднее.
Как определяются победители?
В каждой из 17 номинаций конкурса «Молодой лидер Минщины» комиссией будет выбран победитель. Критериями присуждения звания являются значимость, актуальность, эффективность результатов деятельности, производственные показатели, профессиональные и нравственные качества конкурсанта.
Если в номинацию было подано менее трех заявлений, комиссия имеет право снять номинацию.
Подробнее ознакомиться с условиями конкурса вы можете в Приложении ниже. Там же вы найдете и форму заявления для участия. Желаем удачи!