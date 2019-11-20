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Стартовал конкурс «Молодой лидер Минщины»

21.11.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Этот конкурс организован главным управлением идеологической работы, культуры и по делам молодежи Минского облисполкома. Главная его цель – привлечь внимание общественности к достижениям молодежи в различных сферах жизни и поощрить активных молодых людей за инициативность и стремление к саморазвитию.

Кто может принять участие?

Молодые люди 21-31 года, работающие в различных отраслях, внесшие большой личный вклад в реализацию идей, улучшивших условия труда, проявившие себя в экстремальных ситуациях и принесшие известность Минской области.

Как принять участие?

Предоставить заявление, характеристику кандидата с описанием его достижений и прочих заслуг, а также конкурсные материалы до 10 декабря 2019 года в главное управление идеологической работы, культуры и по делам молодежи Минского облисполкома (г. Минск, ул. Энгельса, 4, каб. 507).

Что входит в конкурсные материалы?

- Видео-презентация, которая раскроет личность кандидата и расскажет о его достижении. Продолжительность – не более 5 минут;

- социальный проект, разработанный и реализуемый конкурсантом.

Этапы проведения конкурса:

I этап: 13-25 ноября проходит выдвижение кандидатур и подготовка конкурсных материалов;

II этап: 25 ноября – 10 декабря – конкурсная комиссия подведет промежуточные итоги;

III этап: финал конкурса. Дата его проведения будет объявлена позднее.

Как определяются победители?

В каждой из 17 номинаций конкурса «Молодой лидер Минщины» комиссией будет выбран победитель. Критериями присуждения звания являются значимость, актуальность, эффективность результатов деятельности, производственные показатели, профессиональные и нравственные качества конкурсанта.

Если в номинацию было подано менее трех заявлений, комиссия имеет право снять номинацию.

Подробнее ознакомиться с условиями конкурса вы можете в Приложении ниже. Там же вы найдете и форму заявления для участия. Желаем удачи!

Стартовал конкурс «Молодой лидер Минщины»

Стартовал конкурс «Молодой лидер Минщины»

Стартовал конкурс «Молодой лидер Минщины»

Стартовал конкурс «Молодой лидер Минщины»

Стартовал конкурс «Молодой лидер Минщины»

Стартовал конкурс «Молодой лидер Минщины»

 
Теги: Минск
 
 
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Начался прием заявок на областной конкурс «Молодой лидер Минщины», который с каждым годом привлекает к участию все больше молодых и инициативных жителей области!
 
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