Почти как зимой. Погода в Гомеле в выходные

Источник материала: Tut.by

В ближайшие дни в Гомель придет зимняя погода. Мороз, солнце, день чудесный… Не будет разве только снега.

В целом, обещает pogoda.by, гомельчан в выходные ждет комфортная погода: стихнет ветер, а небо прояснится.

В субботу и воскресенье утром -6°С, а днем — минус 1 °C и солнечно.

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