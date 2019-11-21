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Почти как зимой. Погода в Гомеле в выходные
22.11.2019 06:22 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В ближайшие дни в Гомель придет зимняя погода. Мороз, солнце, день чудесный… Не будет разве только снега.
В целом,
В субботу и воскресенье утром -6°С, а днем — минус 1 °C и солнечно.
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В ближайшие дни в Гомель придет зимняя погода. Мороз, солнце, день чудесный… не будет разве только снега.
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