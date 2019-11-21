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Почти как зимой. Погода в Гомеле в выходные

22.11.2019 06:22 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В ближайшие дни в Гомель придет зимняя погода. Мороз, солнце, день чудесный… Не будет разве только снега.

В целом, обещает pogoda.by, гомельчан в выходные ждет комфортная погода: стихнет ветер, а небо прояснится.

В субботу и воскресенье утром -6°С, а днем — минус 1 °C и солнечно.

За точным прогнозом погоды в своем городе следите каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Гомель
 
 
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В ближайшие дни в Гомель придет зимняя погода. Мороз, солнце, день чудесный… не будет разве только снега.
 
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