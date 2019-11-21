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В Витебске на днях начнут устанавливать главную елку. Рассказываем, какой она будет
22.11.2019 06:21 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На площади Победы 25 ноября начнут монтировать каркас главной новогодней елки,
Высота главной елки Витебска вместе с верхушкой составит 35 метров, рассказал представитель городского ЖКХ Сергей Ананьев.
Собирать огромную елку будет «Зеленхоз» — из деревьев, привезенных из местных лесхозов.
А иллюминацию на ней включит «Горсвет» — это по традиции произойдет во время парада Дедов Морозов перед католическим Рождеством.
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Иллюминацию на елке включат по традиции во время парада Дедов Морозов перед католическим Рождеством.
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