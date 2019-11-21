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В Витебске на днях начнут устанавливать главную елку. Рассказываем, какой она будет

22.11.2019 06:21 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На площади Победы 25 ноября начнут монтировать каркас главной новогодней елки, сообщают «Витьбичи».

Высота главной елки Витебска вместе с верхушкой составит 35 метров, рассказал представитель городского ЖКХ Сергей Ананьев.

Собирать огромную елку будет «Зеленхоз» — из деревьев, привезенных из местных лесхозов.

А иллюминацию на ней включит «Горсвет» — это по традиции произойдет во время парада Дедов Морозов перед католическим Рождеством.

 
Теги: Витебск
 
 
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Иллюминацию на елке включат по традиции во время парада Дедов Морозов перед католическим Рождеством.
 
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