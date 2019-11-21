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В Бресте появился новый автобус № 47

22.11.2019 06:20 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С 27 ноября рейсам автобуса № 22, которые заезжают на улицу Клейниковскую, присваивается отдельный новый номер маршрута — № 47, сообщает Zarya.by.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Кроме того, с 27 ноября изменяются расписания движения автобусов № 22 и № 47.

Маршрут № 22 «Завод „Газоаппарат“ — Клейники»

Рабочие дни: Газоаппарат 5.30 6.35 6.50 7.49 8.46 9.28 9.55 10.33 11.22 11.45 12.35 13.51 14.49 15.22 15.59 16.33 17.13 17.53 20.16 21.27 22.55.

Клейники 6.00 7.06 7.26 8.30 9.22 10.03 10.30 11.08 11.58 12.24 13.11 14.26 15.21 15.56 16.34 17.09 17.55 18.33 20.55 22.01 23.27.

Выходные дни: Газоаппарат 6.33 7.46 8.59 10.43 12.13 13.29 14.47 16.04 17.20 19.21 20.32 21.40.

Клейники 7.08 8.21 9.32 11.20 12.51 14.05 15.24 16.38 17.58 19.54 21.05 22.19.

Маршрут № 47 «Завод „Газоаппарат“ — Новые Козловичи — Клейники»

Рабочие дни: Газоаппарат 7.06 13.00 18.41 19.42 Новые Козловичи 7.42 13.33 19.15 20.16
Клейники 7.58 13.48 19.29 20.32.

 
 
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Кроме того с 27 ноября изменяются расписания движения автобусов № 22 и № 47.
 
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