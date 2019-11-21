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В субботу - до -3°С. Все о погоде в Бресте в выходные
22.11.2019 06:57 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Предстоящие выходные в Бресте будут холодными, но пока бесснежными, сообщает
В субботу утром похолодает до -3°С. К обеду столбик термометра поднимется до 0 °C. Ожидается переменная облачность без осадков.
В воскресенье небо затянет тучами, но осадков не обещают. Утром будет -2°С, днем +2°С.
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Зима близко, похоже…
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