В субботу - до -3°С. Все о погоде в Бресте в выходные

Источник материала: Tut.by

Предстоящие выходные в Бресте будут холодными, но пока бесснежными, сообщает pogoda.by .



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В субботу утром похолодает до -3°С. К обеду столбик термометра поднимется до 0 °C. Ожидается переменная облачность без осадков.

В воскресенье небо затянет тучами, но осадков не обещают. Утром будет -2°С, днем +2°С.

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY .