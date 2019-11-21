Поезд к Калиновскому, возмущение красавицы, остывший завод, китайцы и дно хоккея - все за вчера

Читали, что в следующем году мы с вами работать будем больше, отдыхать — меньше? Да что ж такое- то?! Хоть ты новости не читай, чтобы спать спокойно! А еще и зима, похоже, настоящая пришла… Если вы на работу на такси — будьте очень внимательны с тарифами, чтобы не попасть, как эти несчастные люди. Если на авто — будьте, пожалуйста, корректны и вежливы, а то на поведение некоторых водителей на наших дорогах смотреть противно. Ладно, давайте вместе быстро пробежимся по самому важному и интересному за вчера — и порадуемся, что сегодня пятница, а потом наконец-то нормальные двухдневные выходные.
ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ
Сегодня в Вильнюсе пройдет перезахоронение останков Кастуся Калиновского и других повстанцев. И ни плохая погода, ни рабочий день пятницы не остановили белорусов перед тем, чтобы приехать и лично попрощаться с героями восстания 1863−1864 годов. Кто едет на прощание с Калиновским — расскажем и покажем в нашем дорожном репортаже.
Предупреждаем еще раз — и это действительно очень важно! Белорусов массово атакуют банковские мошенники, за два дня люди подали уже 150 заявлений в милицию. Внимательно прочтите, как от этого защититься — и будьте бдительны!
Ну, а мы бдительности не теряем, поэтому сходили с мэром Бреста посмотреть, стоит ли скандально известный аккумуляторный завод (как должен) или втихаря работает (как предполагают его противники). Рассказываем, что увидели.
И еще новости из Бреста — не очень хорошие. Если вы собирались на предновогодний шопинг в Польшу, то будьте готовы, что может быть проблема с возвратом «ватов». В чем дело, расскажем здесь.
22-летняя Мисс Беларусь-2018 (простите, мы хотели сказать — избранный депутат) Мария Василевич возмутилась тем, что «известное мировое издание позволяет себе публиковать лживые факты«…Вы же знаете, что британскоеThe Times в статье по итогам прошедших парламентских выборов представило Василевич как «22-летнюю королеву красоты, связанную романтически с белорусским диктатором». Другой их таблоид, кстати, пошел еще дальше: заявили… Нет, мы не будем этого говорить. А президент, кстати, вчера подписал указ о модельной деятельности.
И еще об иностранцах. Заметили, сколько в нашей стране появилось китайцев? На Минска стали дублировать информацию для пассажиров на китайском языке">табло Национального аэропорта, указателях в центре Минска и некоторых банкоматах появились иероглифы. Или так просто кажется — официальные-то цифры получивших здесь легальное разрешение на проживание невелики… Селятся китайцы в больших городах и небольших поселках. Но если иностранцы в мегаполисах — история привычная, то в районах даже появляются народные мифы о том, как китайцы заселяют белорусские территории. Мы побывали в маленьких населенных пунктах, где бок о бок оказались люди разных культур, и узнали, в чем особенности такого соседства.
Помните ребят из «Молодежного блока», которые «раскачали» эту предвыборную гонку, как минимум для молодежи: устроили несколько пикетов и даже рейв-митинг на самой тусовочной улице Минска. Всю кампанию они призывали студентов бороться за свои права — а мы решили узнать, что собираются делать дальше.
Вы знали, что до конца года в Беларуси должны утвердить 32 строительные нормы и одно строительное правило? Не спрашивайте, зачем — мы же должны полностью соответствовать европейским стандартам. Так что теперь никакой тебе пятиэтажки без лифта, никаких «свободных планировок» и т.д.
Когда читаешь учебники по истории, складывается впечатление, что территория Беларуси постоянно становилась ареной боевых действий. А недавно повод для обсуждения войн, которые прошли по территории Беларуси, подбросили политики. Давайте все же разберемся, какое количество людей наша страна потеряла в этих конфликтах, на чьей стороне воевали белорусы и как войны повлияли на развитие нашего региона.
А потом вернемся в наше время. Вы должны помнить эту историю чуда: Калерия на пятом месяце беременности попала в страшное ДТП, выжила, несколько недель пролежала в коме, около четырех месяцев провела в больницах и под пристальным наблюдением врачей родила дочку. Но история оказалась не очень счастливой: сейчас женщина разводится с мужем, а суд решает, с кем будут жить их дети. Претензий там у обеих сторон немало.
Мам более взрослых детей мы должны предупредить: если вы вдруг достанете из своего почтового ящика письмо из колонии или СИЗО, не пугайтесь — таким оригинальным способом ваших сыновей зазывают учиться на милиционера. Неожиданно, ага?!
Спорим, такой йоги вы еще не видели? Под Молодечно проводят тренировки, где все асаны — на спине лошади. Смотрите, как это.
А вот вам интервью с белорусом, снявшим фильм об искусстве ЖЭСов. Неожиданно? …Маляры ЖЭСа Зина и Инна старательно закрашивают на стенах Минска надписи, оставляя после себя разноцветные прямоугольники. Вдохновленный яркими фигурами, художник-абстракционист Захар Кудин выходит на городской пленэр, чтобы скопировать их на холст…
О СПОРТЕ
Вчера наше хоккейное «Динамо» потерпело в гостях разгром от московского «Спартака». Мы не могли понять, что случилось с командой в середине второго периода, какие новости они узнали: что им зарплату не выплатят? премий не будет? автобусом домой поедут в Беларусь? Напомним, из 16 последних матчей динамовцы проиграли 14, они на дне таблицы.
И удалите, кстати, со смартфонов WhatsApp — Павел Дуров очень настойчиво рекомендует, и вот почему. Против Telegram он точно ничего не имеет, так что должны рассказать вам, что легкие попкорн-новости TUT.BY (да-да, это про Бузову, Руки-Базуки и прочих «звезд») теперь можно читать в специальном telegram-канале. Подписывайтесь — а то там пока всего пару человек, и где-то в углу тихо плачет один из редакторов TUT.BY.
Хорошей пятницы, друзья!
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