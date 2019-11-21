Поезд к Калиновскому, возмущение красавицы, остывший завод, китайцы и дно хоккея - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро вам, жители одной из самых безопасных стран мира !

Читали, что в следующем году мы с вами работать будем больше, отдыхать — меньше ? Да что ж такое- то?! Хоть ты новости не читай, чтобы спать спокойно! А еще и зима, похоже, настоящая пришла… Если вы на работу на такси — будьте очень внимательны с тарифами, чтобы не попасть, как эти несчастные люди . Если на авто — будьте, пожалуйста, корректны и вежливы, а то на поведение некоторых водителей на наших дорогах смотреть противно . Ладно, давайте вместе быстро пробежимся по самому важному и интересному за вчера — и порадуемся, что сегодня пятница, а потом наконец-то нормальные двухдневные выходные.





ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ

Сегодня в Вильнюсе пройдет перезахоронение останков Кастуся Калиновского и других повстанцев. И ни плохая погода, ни рабочий день пятницы не остановили белорусов перед тем, чтобы приехать и лично попрощаться с героями восстания 1863−1864 годов. Кто едет на прощание с Калиновским — расскажем и покажем в нашем дорожном репортаже .

и других повстанцев. И ни плохая погода, ни рабочий день пятницы не остановили белорусов перед тем, чтобы приехать и лично попрощаться с героями восстания 1863−1864 годов. Кто едет на прощание с Калиновским — . Предупреждаем еще раз — и это действительно очень важно ! Белорусов массово атакуют банковские мошенники, за два дня люди подали уже 150 заявлений в милицию. Внимательно прочтите, как от этого защититься — и будьте бдительны!

! Белорусов массово атакуют банковские мошенники, за два дня люди подали уже 150 заявлений в милицию. Внимательно прочтите, — и будьте бдительны! Ну, а мы бдительности не теряем, поэтому сходили с мэром Бреста посмотреть, стоит ли скандально известный аккумуляторный завод (как должен) или втихаря работает (как предполагают его противники). Рассказываем, что увидели .





ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

Рыбу John Dory едите? Дорого? «Мы готовы объяснять, почему продукт столько стоит », — говорят топы этой компании. Рассказываем вам об бизнесе, в котором помимо денег есть эмоции (ну и отличная на самом деле рыба).

», — говорят топы этой компании. (ну и отличная на самом деле рыба). Когда читаешь учебники по истории, складывается впечатление, что территория Беларуси постоянно становилась ареной боевых действий. А недавно повод для обсуждения войн, которые прошли по территории Беларуси, подбросили политики . Давайте все же разберемся, какое количество людей наша страна потеряла в этих конфликтах, на чьей стороне воевали белорусы и как войны повлияли на развитие нашего региона .





А потом вернемся в наше время. Вы должны помнить эту историю чуда : Калерия на пятом месяце беременности попала в страшное ДТП, выжила, несколько недель пролежала в коме, около четырех месяцев провела в больницах и под пристальным наблюдением врачей родила дочку. Но история оказалась не очень счастливой: сейчас женщина разводится с мужем, а суд решает, с кем будут жить их дети. Претензий там у обеих сторон немало .

: Калерия на пятом месяце беременности попала в страшное ДТП, выжила, несколько недель пролежала в коме, около четырех месяцев провела в больницах и под пристальным наблюдением врачей родила дочку. Но история оказалась не очень счастливой: сейчас женщина разводится с мужем, а суд решает, с кем будут жить их дети. . Мам более взрослых детей мы должны предупредить : если вы вдруг достанете из своего почтового ящика письмо из колонии или СИЗО, не пугайтесь — таким оригинальным способом ваших сыновей зазывают учиться на милиционера . Неожиданно, ага?!

: если вы вдруг достанете из своего почтового ящика письмо из колонии или СИЗО, не пугайтесь — таким оригинальным способом . Неожиданно, ага?! Спорим, такой йоги вы еще не видели? Под Молодечно проводят тренировки, где все асаны — на спине лошади. Смотрите, как это .





А вот вам интервью с белорусом, снявшим фильм об искусстве ЖЭСов . Неожиданно? …Маляры ЖЭСа Зина и Инна старательно закрашивают на стенах Минска надписи, оставляя после себя разноцветные прямоугольники. Вдохновленный яркими фигурами, художник-абстракционист Захар Кудин выходит на городской пленэр, чтобы скопировать их на холст…

О СПОРТЕ

Вчера наше хоккейное «Динамо» потерпело в гостях разгром от московского «Спартака» . Мы не могли понять, что случилось с командой в середине второго периода, какие новости они узнали: что им зарплату не выплатят? премий не будет? автобусом домой поедут в Беларусь? Напомним, из 16 последних матчей динамовцы проиграли 14, они на дне таблицы.





Все новости четверга, 21 ноября

И удалите, кстати, со смартфонов WhatsApp — Павел Дуров очень настойчиво рекомендует, и вот почему . Против Telegram он точно ничего не имеет, так что должны рассказать вам, что легкие попкорн-новости TUT.BY (да-да, это про Бузову, Руки-Базуки и прочих «звезд») теперь можно читать в специальном telegram-канале. Подписывайтесь — а то там пока всего пару человек, и где-то в углу тихо плачет один из редакторов TUT.BY.

Хорошей пятницы, друзья!

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