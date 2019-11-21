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Первые морозы. Погода в Витебске в выходные

22.11.2019 08:10 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Из-за антициклона к выходным похолодает. Но есть и хорошая новость: наконец на небе, которое долго было серым, появится солнце. Такой прогноз у Белгидромета.

23 ноября, в субботу, без осадков. Температура воздуха ночью −2…4 °С, днем — минус 1… минус 3 °C.

24 ноября, в воскресенье, так же без осадков. Днем солнечно — и до трех градусов мороза.

Хороших выходных!

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Новости
 
 
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Из-за антициклона к выходным похолодает.
 
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