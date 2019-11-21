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Первые морозы. Погода в Витебске в выходные
22.11.2019 08:10 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Из-за антициклона к выходным похолодает. Но есть и хорошая новость: наконец на небе, которое долго было серым, появится солнце. Такой
23 ноября, в субботу, без осадков. Температура воздуха ночью −2…4 °С, днем — минус 1… минус 3 °C.
24 ноября, в воскресенье, так же без осадков. Днем солнечно — и до трех градусов мороза.
Хороших выходных!
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Из-за антициклона к выходным похолодает.
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