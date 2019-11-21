|
Морозец и солнце - ненадолго. Погода в Могилеве в выходные
22.11.2019 08:33 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Думаете, за окном просто утренний морозец? Как бы не так: стабильный «минус» обосновался в Могилеве в ближайшие дни вместе с солнечной погодой. На следующей неделе столбик термометра, по предварительным данным, пойдет вверх. А еще придут дожди и мокрый снег.
Сегодня, 22 ноября, днем будет солнечно и -1°С, к ночи похолодает до -4°С.
В субботу также будет солнечно, −5…2°С.
В воскресенье, 24 ноября, прогнозируют −6…2°С, солнце.
В понедельник погода останется прежней — небольшой мороз, солнечно.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
А на следующей неделе - потепление, мокрый снег, дожди и вот это вот всё.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)