ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Морозец и солнце - ненадолго. Погода в Могилеве в выходные

22.11.2019 08:33 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Думаете, за окном просто утренний морозец? Как бы не так: стабильный «минус» обосновался в Могилеве в ближайшие дни вместе с солнечной погодой. На следующей неделе столбик термометра, по предварительным данным, пойдет вверх. А еще придут дожди и мокрый снег.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Сегодня, 22 ноября, днем будет солнечно и -1°С, к ночи похолодает до -4°С.

В субботу также будет солнечно, −5…2°С.

В воскресенье, 24 ноября, прогнозируют −6…2°С, солнце.

В понедельник погода останется прежней — небольшой мороз, солнечно.

За точным прогнозом погоды заходи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Могилев
 
 
Ссылка на источник 88
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
А на следующей неделе - потепление, мокрый снег, дожди и вот это вот всё.
 
Новости дня
Новости общества
 
Как «Глобус» стал «Градусом». На месте единственного в Червене книжного магазина открылся вино-водочный
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
22.11.2019
Mir24.TV Belarus
Клiч Радзiмы
Герой працы
Маяк Преднепровья

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика