Морозец и солнце - ненадолго. Погода в Могилеве в выходные

Источник материала: Tut.by

Думаете, за окном просто утренний морозец? Как бы не так: стабильный «минус» обосновался в Могилеве в ближайшие дни вместе с солнечной погодой. На следующей неделе столбик термометра, по предварительным данным, пойдет вверх. А еще придут дожди и мокрый снег.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Сегодня, 22 ноября, днем будет солнечно и -1°С, к ночи похолодает до -4°С.

В субботу также будет солнечно, −5…2°С.

В воскресенье, 24 ноября, прогнозируют −6…2°С, солнце.

В понедельник погода останется прежней — небольшой мороз, солнечно.

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