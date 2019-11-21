Как «Глобус» стал «Градусом». На месте единственного в Червене книжного магазина открылся вино-водочный

Источник материала: Tut.by

Вместо «Глобуса» жители Червеня получили «Градус» — вместо единственного в райцентре книжного открылся магазин, торгующий алкогольной продукцией. Причины такого шага порталу МЛЫН.by объяснили в «Облкоопторге».



Фото: газета «Районный вестник»

К тому, что в Червенском районе магазинов становится все больше, население уже привыкло: строительные товары, бытовая техника, одежда и обувь — все необходимое можно купить поблизости. А вот книг, которыми в райцентре торговал магазин «Глобус», не стало — теперь здесь новый торговый объект с созвучным названием «Градус», принадлежащий «Облкоопторгу».

— Ни одного книжного в Червене, — сетуют местные.



Фото: газета «Районный вестник»

Перепрофилирование магазина стало неожиданностью и для педагогов: «Градус» находится в зоне видимости средней школы. Каждый день мимо окон, расписанных бутылками и бокалами, ходят дети.

— Магазин «Глобус» был убыточным, особенно в последние годы, — пояснил заместитель директора торгового унитарного предприятия «Облкоопторг» Александр Майстренко. — Поэтому приняли решение его перепрофилировать. Получив все разрешения, месяц назад открыли «Градус». Кроме ликеро-водочной, здесь представлена и другая продукция — кондитерские изделия, сувениры, сопутствующие товары. Работаем в соответствии с законодательством — на время проведения массовых мероприятий в школах продажа алкогольной продукции в этом магазине будет запрещена.

Так, а как же книжный?..