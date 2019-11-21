Некролог – Умер Вадим Борисов

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БОРИСОВ Вадим Николаевич

20 ноября на 85-м году жизни скончался наш коллега, член литобъединения «Натхненне», член Белорусского литературного союза «Полоцкая ветвь» Вадим Николаевич Борисов.

Выходец из уральской глубинки, он обрел в нашем городе, созвучном с его фамилией, свою вторую родину. Он старался передавать свой опыт коллегам по перу, принимал активное участие в заседаниях и мероприятиях литобъединения, имел свое принципиальное мнение. Вадим Николаевич был очень скромным и совестливым человеком и в то же время балагуром и весельчаком. Несмотря на тяжелые жизненные обстоятельства, материально ограничивая себя во всем, Вадим Борисов выпустил в свет 7 авторских поэтических сборников. Его стихи регулярно печатались в местных газетах, различных журналах, альманахах, антологиях, коллективных сборниках. Не мечтая о славе и известности, он все-таки добился признания коллег-литераторов и в этом году стал лауреатом престижной международной премии им. Симеона Полоцкого в номинации «Поэзия» за книгу «Поле чести». К сожалению, поэт узнал об этом буквально за несколько дней до смерти. Его диплом, медаль и удостоверение лауреата теперь станут экспонатами музея Беллитсоюза «Полоцкая ветвь».

Выражаем соболезнования близким и друзьям поэта. Вадим Борисов останется в нашей памяти, а его творения – в библиотеках и на литературных сайтах.

Коллеги по литобъединению «Натхненне», Борисовскому отделению «Беллитсоюз «Полоцкая ветвь»