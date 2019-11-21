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Могилевский облисполком изучит мнение населения по вопросу удовлетворенности качеством оказания услуг учреждениями физкультуры и спорта

22.11.2019 — Новости Общества | Кировец  
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Источник материала: Кировец

Могилевский облисполком изучит мнение населения по вопросу удовлетворенности качеством оказания услуг учреждениями физкультуры и спорта

Могилевским облисполкомом в период с 25 по 29 ноября 2019 года будет проводиться изучение мнения населения по вопросу удовлетворенности качеством оказания услуг учреждениями физкультуры и спорта.
О фактах некачественного оказания услуг, а также предложения по совершенствованию работы по указанной сфере можно сообщить с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по следующему номеру телефона (80222) 23-02-55.
Важно! С результатами рассмотрения вопросов, поступивших на «горячую линию» по данной сфере, вы сможете ознакомиться в последующих выпусках газеты в рубрике «Изучаем мнение населения» либо на официальном Интернет-сайте облисполкома mogilev-region.gov.by».

 
 
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Могилевским облисполкомом в период с 25 по 29 ноября 2019 года будет проводиться изучение мнения населения по вопросу удовлетворенности качеством оказания...
 
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