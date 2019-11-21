В Бобруйске открылась выставка Кировского РЦСОН «Тепло рук — доброта сердец»

Источник материала: Кировец





19 ноября в УК «Центр досуга и творчества г. Бобруйска» состоялось открытие выставки «Тепло рук – доброта сердец» учреждения «Кировский районный центр социального обслуживания населения», посвященной Международному дню инвалидов. Об этом сообщили методист УК «Центр досуга и творчества г. Бобруйска» Евгения Мартынова и заведующий отделением дневного пребывания для инвалидов и граждан пожилого возраста Кировского РЦСОН Наталья Финевич.

На выставке – работы людей с безграничной фантазией и жаждой творчества. Их авторы – это 30 человек с ограниченными возможностями, которые проходят реабилитацию творчеством в трудовых мастерских отделения дневного пребывания для инвалидов и граждан пожилого возраста: по скрапбукингу – «Фантазия»; по изготовлению декора для интерьера – «Арт-хаус»; по изготовлению мыла ручной работы – «Мозаика» и швейной трудовой мастерской – «Серебряная нить» .

У участников учреждения есть девиз: «Наши руки – не для скуки! Все умеют делать руки!». В фойе УК «Центр досуга и творчества г. Бобруйска» представлены работы, сделанные именно такими руками в различных техниках и с использованием разнообразного материала.

Выставка «Тепло рук – доброта сердец» – пример жизнелюбия, терпения и высокой работоспособности, который вдохновляет каждого соприкоснуться с творчеством ее участников.

От учреждения культуры в знак дружбы, которая длится более двух лет, с благодарностью сотрудникам и участникам отделения Кировского РЦСОН директор И.А.Роскач вручила подарки.

Уважаемые кировчане! Вы можете посетить выставку по адресу: г.Бобруйск, ул.Куйбышева, д.59 до 28 ноября и внести свой благотворительный взнос, приобретая понравившуюся работу.