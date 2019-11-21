|
Серо, ветрено и первые заморозки. Погода в Гродно в выходные
22.11.2019 10:28 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Теплая осень, кажется, окончательно решила сдаться: дело идет к зиме. В Гродно в выходные будет пасмурно, прохладно и ветрено,
В субботу в дневные часы — +0…- 2°C. Сплошная облачность, без осадков, сильный ветер .
В воскресенье — все также серо, но без осадков. Днем — около нуля.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Теплая осень, кажется, окончательно решила сдаться: дело идет к зиме. В Гродно на выходных будет пасмурно, прохладно и ветрено.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)