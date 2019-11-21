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Серо, ветрено и первые заморозки. Погода в Гродно в выходные

22.11.2019 10:28 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Теплая осень, кажется, окончательно решила сдаться: дело идет к зиме. В Гродно в выходные будет пасмурно, прохладно и ветрено, сообщает pogoda.by.

В субботу в дневные часы — +0…- 2°C. Сплошная облачность, без осадков, сильный ветер .

В воскресенье —  все также серо, но без осадков. Днем —  около нуля.

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY.
 

 
Теги: Гродно
 
 
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Теплая осень, кажется, окончательно решила сдаться: дело идет к зиме. В Гродно на выходных будет пасмурно, прохладно и ветрено.
 
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