Серо, ветрено и первые заморозки. Погода в Гродно в выходные

Источник материала: Tut.by

Теплая осень, кажется, окончательно решила сдаться: дело идет к зиме. В Гродно в выходные будет пасмурно, прохладно и ветрено, сообщает pogoda.by.

В субботу в дневные часы — +0…- 2°C. Сплошная облачность, без осадков, сильный ветер .

В воскресенье — все также серо, но без осадков. Днем — около нуля.

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