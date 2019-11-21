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В Минске появится шеринг самокатов, велосипедов и скутеров от завода «Оптрон»

22.11.2019 10:18 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске внедрят систему шеринга самокатов, велосипедов и скутеров белорусского производства. Об этом сообщает телеканал СТВ.


Фото: с сайта СТВ

Пилотный проект реализуют в Ботаническом саду следующей весной. Для проката будут доступны самокаты, велосипеды и скутеры производства завода «Оптрон» Национальной Академии наук.

Начальник коммерческого отдела завода «Оптрон» Андрей Подобед рассказал: когда систему отпработают, белорусский шеринг будут продвигать в разных городах.

— Впоследствии с возможностью выхода уже на рынок франшизы для предоставления данного продукта более широкому кругу предпринимателей и бизнеса.

О таких планах стало известно на выставке разработок белорусских ученых в области искусственного интеллекта и цифровых технологий в объединенном институте проблем информатики.

 
Теги: Минск
 
 
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Пилотный проект реализуют в Ботаническом саду следующей весной. Для проката будут доступны самокаты, велосипеды и скутеры производства завода «Оптрон»...
 
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