Приют для животных в Новополоцке хочет делать мерч в помощь питомцам. Смотрите, что придумали

Источник материала: Tut.by

Приют для животных «Шанс» в Новополоцке разработал собственную продукцию: майки, шапки, сумки и носки. Деньги от их продажи пойдут в помощь питомцам, сообщает портал gorod214.by. Авторы идеи ждут помощи по организации торговли.





— Свою продукцию мы хотим выпускать с одной целью: помочь животным и дать приюту постоянный доход, — рассказала одна из авторов идеи Александра Бобрик. — У приютов нет постоянной денежной поддержки, государством они не поддерживаются (или недостаточно). Все — сугубо на энтузиазме. И если кто-то может помочь с реализацией нашей идеи (найти место печати, организовать транспортировку, распространение) — отзовитесь, мы будем очень признательны.

В приюте считают, что вещи, которые вы видите на картинках, могут стать хорошим подарком на Новый год.

Написать администраторам приюта можно здесь и здесь .



