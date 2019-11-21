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Приют для животных в Новополоцке хочет делать мерч в помощь питомцам. Смотрите, что придумали
22.11.2019 11:28 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Приют для животных «Шанс» в Новополоцке разработал собственную продукцию: майки, шапки, сумки и носки. Деньги от их продажи пойдут в помощь питомцам,
— Свою продукцию мы хотим выпускать с одной целью: помочь животным и дать приюту постоянный доход, — рассказала одна из авторов идеи Александра Бобрик. — У приютов нет постоянной денежной поддержки, государством они не поддерживаются (или недостаточно). Все — сугубо на энтузиазме. И если кто-то может помочь с реализацией нашей идеи (найти место печати, организовать транспортировку, распространение) — отзовитесь, мы будем очень признательны.
В приюте считают, что вещи, которые вы видите на картинках, могут стать хорошим подарком на Новый год.
Написать администраторам приюта можно
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Приют для животных «Шанс» в Новополоцке разработал собственную продукцию: майки, шапки, сумки и носки. Деньги от их продажи пойдут в помощь питомцам.
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