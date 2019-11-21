ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Приют для животных в Новополоцке хочет делать мерч в помощь питомцам. Смотрите, что придумали

22.11.2019 11:28 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Приют для животных «Шанс» в Новополоцке разработал собственную продукцию: майки, шапки, сумки и носки. Деньги от их продажи пойдут в помощь питомцам, сообщает портал gorod214.by. Авторы идеи ждут помощи по организации торговли.


— Свою продукцию мы хотим выпускать с одной целью: помочь животным и дать приюту постоянный доход, — рассказала одна из авторов идеи Александра Бобрик. — У приютов нет постоянной денежной поддержки, государством они не поддерживаются (или недостаточно). Все — сугубо на энтузиазме. И если кто-то может помочь с реализацией нашей идеи (найти место печати, организовать транспортировку, распространение) — отзовитесь, мы будем очень признательны.

В приюте считают, что вещи, которые вы видите на картинках, могут стать хорошим подарком на Новый год.

Написать администраторам приюта можно здесь и здесь.


 
 
Ссылка на источник 58
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Приют для животных «Шанс» в Новополоцке разработал собственную продукцию: майки, шапки, сумки и носки. Деньги от их продажи пойдут в помощь питомцам.
 
Новости дня
Новости общества
 
В Бресте экс-работник «Берестейского пекаря» получил 3 года «домашней химии» за взятку
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
22.11.2019
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика