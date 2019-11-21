В Бресте экс-работник «Берестейского пекаря» получил 3 года «домашней химии» за взятку

Источник материала: Tut.by

Суд Московского района Бреста огласил приговор бывшему начальнику транспортного цеха ОАО «Берестейский пекарь», который обвинялся в получении 100 рублей взятки.

Должность начальника транспортного цеха «Берестейского пекаря» обвиняемый занимал с 2008 года. В его обязанности, в частности, входила закупка запчастей для автопарка предприятия. Расходники и комплектующие обвиняемый пять лет покупал через знакомого менеджера. Так как суммы не превышали 1000 базовых величин, закупки проводили без тендеров.

Рабочие моменты начальник транспортного цеха со знакомым менеджером решали во время личных встреч. 12 августа они вновь встретились на парковке возле частной компании, где работал взяткодатель. Там менеджер передал обвиняемому 100 рублей и пояснил, что это его премия за то, что «Берестейский пекарь» делает у него заказы. Затем взяткодатель вышел из автомобиля, а начальник транспортного цеха поехал на работу. На Янки Купалы его автомобиль остановили оперативники. Во время осмотра в салоне нашли портфель со 100 рублями взятки. Как оказалось, за четыре дня до встречи на парковке менеджер обратился в милицию с заявлением, где указал, что начальник транспортного цеха требует у него взятку за закупки.

В суде брестчанин признал свою вину полностью.

— Суд Московского района признал мужчину виновным в получении взятки и назначил 3 года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Его также на четыре года лишили права занимать должности, связанные с выполнением административно-хозяйственных функций, — сообщила TUT.BY старший помощник прокурора города Бреста Елена Ковальчук.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.