ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Бресте экс-работник «Берестейского пекаря» получил 3 года «домашней химии» за взятку

22.11.2019 11:25 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Суд Московского района Бреста огласил приговор бывшему начальнику транспортного цеха ОАО «Берестейский пекарь», который обвинялся в получении 100 рублей взятки.

Должность начальника транспортного цеха «Берестейского пекаря» обвиняемый занимал с 2008 года. В его обязанности, в частности, входила закупка запчастей для автопарка предприятия. Расходники и комплектующие обвиняемый пять лет покупал через знакомого менеджера. Так как суммы не превышали 1000 базовых величин, закупки проводили без тендеров.

Рабочие моменты начальник транспортного цеха со знакомым менеджером решали во время личных встреч. 12 августа они вновь встретились на парковке возле частной компании, где работал взяткодатель. Там менеджер передал обвиняемому 100 рублей и пояснил, что это его премия за то, что «Берестейский пекарь» делает у него заказы. Затем взяткодатель вышел из автомобиля, а начальник транспортного цеха поехал на работу. На Янки Купалы его автомобиль остановили оперативники. Во время осмотра в салоне нашли портфель со 100 рублями взятки. Как оказалось, за четыре дня до встречи на парковке менеджер обратился в милицию с заявлением, где указал, что начальник транспортного цеха требует у него взятку за закупки.

В суде брестчанин признал свою вину полностью.

— Суд Московского района признал мужчину виновным в получении взятки и назначил 3 года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Его также на четыре года лишили права занимать должности, связанные с выполнением административно-хозяйственных функций, — сообщила TUT.BY старший помощник прокурора города Бреста Елена Ковальчук.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 61
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости общества
 
В Бобруйске открылась выставка Кировского РЦСОН «Тепло рук — доброта сердец»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
22.11.2019
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика