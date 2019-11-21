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Дело о похищении ребенка в Жлобине: девочку увела из двора и увезла в Россию психически больная женщина
22.11.2019 11:41 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Жлобине
Тогда ребенка передали бабушке и дедушке — маленькая Лиза жила с ними. Женщину задержали и отправили в СИЗО.
Следователи выяснили, что похитительница была знакома с матерью девочки (она лишена родительских прав), ранее несколько раз виделась с ребенком. Опекуном ребенка является бабушка, девочка жила с ней и дедушкой.
Как рассказала потом маленькая Лиза, похитительница пообещала отвезти ее к матери, которую она давно не видела.
В день похищения бабушка была на работе. Вернувшись вечером домой, она обнаружила пропажу ребенка и обратилась в милицию.
Лизу начали искать — и спустя два дня нашли в России.
Во время следствия экспертам стало понятно, что похитительница страдает психическим расстройством — и в тот момент не могла осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.
Комиссия пришла к выводу о необходимости назначения ей принудительных мер безопасности и лечения.
Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.
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Дело о похищении ребенка в Жлобине: девочку увела из двора и увезла в Россию психически больная женщина
Напомним, 12 июня женщина увела чужого ребенка с детской площадки многоквартирного дома - и лишь спустя два дня их нашли в Тверской области России.
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