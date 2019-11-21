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Дело о похищении ребенка в Жлобине: девочку увела из двора и увезла в Россию психически больная женщина

22.11.2019 11:41 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Жлобине завершили расследование похищения семилетней девочки. 12 июня женщина увела чужого ребенка с детской площадки многоквартирного дома — и лишь спустя два дня их нашли в Тверской области России.


Фото: Сообщество «Типичный Жлобин» Вконтакте

Тогда ребенка передали бабушке и дедушке — маленькая Лиза жила с ними. Женщину задержали и отправили в СИЗО.

Следователи выяснили, что похитительница была знакома с матерью девочки (она лишена родительских прав), ранее несколько раз виделась с ребенком. Опекуном ребенка является бабушка, девочка жила с ней и дедушкой.

Как рассказала потом маленькая Лиза, похитительница пообещала отвезти ее к матери, которую она давно не видела.

В день похищения бабушка была на работе. Вернувшись вечером домой, она обнаружила пропажу ребенка и обратилась в милицию.

Лизу начали искать — и спустя два дня нашли в России.


Во время следствия экспертам стало понятно, что похитительница страдает психическим расстройством — и в тот момент не могла осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.

Комиссия пришла к выводу о необходимости назначения ей принудительных мер безопасности и лечения.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

 
 
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Напомним, 12 июня женщина увела чужого ребенка с детской площадки многоквартирного дома - и лишь спустя два дня их нашли в Тверской области России.
 
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