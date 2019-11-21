В выходные морозы, на следующей неделе слегка потеплеет

Источник материала: Tut.by

В предстоящие выходные погодные условия на территории Беларуси будет определять периферия холодного малоподвижного антициклона с центром над Средней Волгой, ожидается морозная, преимущественно без осадков, погода. Об этом сообщает Белгидромет Минприроды.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

23 ноября, в субботу, без осадков. Температура воздуха минимальная ночью понизится до -7…13°С, по западу страны она составит -2…6°С, максимальная температура днем от +1°С по западу до -5°С по востоку страны.

24 ноября, в воскресенье, преимущественно без осадков. Температура воздуха минимальная ночью от -2°С по юго-западу до -13°С по востоку страны, максимальная температура днем -4…+2°С.

В начале следующей недели сохранится холодная погода, но в середине недели атлантические циклоны, смещаясь по северу Европы, принесут теплый воздух и температурный фон начнет повышаться.

25 ноября, в понедельник, преимущественно без осадков, лишь в отдельных районах по крайнему юго-западу страны возможны кратковременные осадки — дождь, мокрый снег, слабый гололед. Температура воздуха минимальная ночью в основном -3…10°С, по востоку местами воздух охладится до -13°С, а по западу страны она составит -2…+1°С. Максимальная температура днем -4…+3°С.

26 ноября, во вторник, ночью в западных, а днем и в центральных районах страны местами кратковременные осадки: мокрый снег, дождь. В отдельных районах туман, слабый гололед. Температура воздуха минимальная ночью 0…-7°С, по востоку при прояснениях она понизится до -8…10°С; максимальная температура днем -2…+5°С, по востоку страны не выше -3…4°С.

27 ноября, в среду, атмосферные фронты обеспечат на большей части территории Беларуси кратковременные осадки — мокрый снег, дождь, по востоку слабый гололед. Температура воздуха минимальная ночью в основном составит -4…+3°С, максимальная днем 0…+7°С; по востоку ночью -5…7°С, днем -1…2°С.

28 ноября, в четверг, на большей части территории Беларуси кратковременные дожди. Температура воздуха минимальная ночью 0…+6°С, максимальная днем +1…8°С.

Pogoda.tut.by — сервис с адаптивным дизайном. Узнавайте прогноз погоды во всех регионах Беларуси на любом устройстве!