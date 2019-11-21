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«Для производства нужно минимум полгода». В Беларусь поставили четырехвалентную вакцину от гриппа

22.11.2019 12:26 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На этой неделе в Беларуси появилась четырехвалентная французская вакцина против гриппа «Ваксигрипп Тетра», рассказала журналистам Вероника Высоцкая, завотделением иммунопрофилактики отдела эпидемиологии Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. Это единственная четырехвалентная вакцина среди вакцин против гриппа. Ею прививают только платно.


Фото: Reuters

Сейчас в Беларуси активная фаза вакцинации против гриппа, она продлится до 1 декабря. Стоит задача привить минимум 40% белорусов. Только преодолев этот порог, можно говорить о начале формирования коллективного иммунитета в обществе. Уже привито более 38% жителей страны.

Привиться от гриппа можно будет и в декабре, в этом еще есть смысл, так как подъем заболеваемости ОРВИ ожидают к концу января-февралю, а для создания иммунитета после прививки должно пройти две-три недели.

В этом году вакцина от гриппа «Ваксигрипп Тетра» появилась позже, чем другие — только на этой неделе. Это единственная четырехвалентная вакцина против гриппа, которая защищает от четырех штаммов гриппа А и В. Остальными трехвалентными вакцинами, а это российская «Гриппол плюс», нидерландская «Инфлювак» и французская «Ваксигрипп», можно было привиться с начала осени.

— Что касается поставок вакцин, то, вы должны понимать, что мы находимся в полной зависимости от производителя и поставщика. В этом сезоне Всемирная организация здравоохранения на месяц позже объявила рекомендуемый штаммовый состав и для трех-, и для четырехвалентных вакцин для Северного полушария. Для производства вакцины нужно минимум шесть месяцев. В столь дефицитный временной промежуток производителю надо сделать большое количество вакцины, и мы предупреждали, что поставка будет немножко позже. Но сейчас такая ситуация и по эпидемиологии, что мы вполне можем прививать в течение первой половины декабря. Ничего страшного в этом нет — кто хочет эту вакцину, могут привиться, — рассказала Вероника Высоцкая, отвечая на вопрос TUT.BY.

В текущем эпидемическом сезоне на территории Северного полушария будут циркулировать три штамма вируса гриппа: один аналогичный прошлогоднему и два новых, которые ранее широко не циркулировали, иммунитет к ним не сформирован: A/Brisbane/ 02/2018 (H1N1) pdm09-подобный вирус, A/Kansas/14/2017 (H3N2).

Самой эффективной защитой от гриппа считается вакцинация. Она способствует формированию коллективного иммунитета, и риск распространения респираторных вирусов снижается. Сезонная вакцинация продлится до 1 декабря.

 
 
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На этой неделе в Беларуси появилась четырехвалентная французская вакцина против гриппа «Ваксигрипп Тетра», рассказала журналистам Вероника Высоцкая,...
 
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