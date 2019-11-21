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Появились новые рендеры станции «Вокзальная»
22.11.2019 12:23 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Как будут выглядеть станции новой ветки метро,
В 2020 году в Минске обещают открыть движение по новой ветке метро. Первыми сдадут четыре станции — на некоторых из них уже приступили к отделочным работам.
Как сообщают в сюжете, в оформлении станции «Вокзальная» архитекторы и художники будут использовать мотивы, связанные с путешествиями.
— Когда попадаем на станцию, то видим своеобразные ассоциативные расположения светильников, которые дают ощущение, что это ночная дорога, — рассказывает архитектор Григорий Васильев.
Пути будут вести к основной скульптуре на платформе — дерево дорог. Ее автором станет скульптор Александр Шаппо.
Судя по рендерам, преобладать на «Вокзальной» будут черные цвета, еще будут красные и белые полосы.
На станции «Ковальская слобода» будет использован кованый декор, в том числе в виде вытинанок, об этом
Сейчас в Минске строятся четыре станции третьей ветки метро: «Юбилейная Площадь» — рядом с «Фрунзенской», «Площадь Франтишка Богушевича» — возле Музыкального театра, «Вокзальная» — с выходом на диспетчерскую станцию «Дружная», «Ковальская Слобода» — в районе улицы Жуковского. Все эти станции входят в первую очередь строительства.
Готовность трех станций («Площадь Франтишка Богушевича», «Вокзальная», «Ковальская Слобода») — от 90 до 95%
А здесь можно посмотреть, как будут выглядеть станции третьей ветки, которые еще только
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