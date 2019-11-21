ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Появились новые рендеры станции «Вокзальная»

22.11.2019 12:23 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Как будут выглядеть станции новой ветки метро, показали в эфире «Беларусь 1». Можно заметить, что дизайн, который планировался на пересадочной станции «Вокзальная», изменили.


Такой будет станция «Вокзальная»

В 2020 году в Минске обещают открыть движение по новой ветке метро. Первыми сдадут четыре станции — на некоторых из них уже приступили к отделочным работам.

Как сообщают в сюжете, в оформлении станции «Вокзальная» архитекторы и художники будут использовать мотивы, связанные с путешествиями.

— Когда попадаем на станцию, то видим своеобразные ассоциативные расположения светильников, которые дают ощущение, что это ночная дорога, — рассказывает архитектор Григорий Васильев.

Пути будут вести к основной скульптуре на платформе — дерево дорог. Ее автором станет скульптор Александр Шаппо.

Судя по рендерам, преобладать на «Вокзальной» будут черные цвета, еще будут красные и белые полосы.


На станции «Ковальская слобода» будет использован кованый декор, в том числе в виде вытинанок, об этом сообщалось и раньше.


Сейчас в Минске строятся четыре станции третьей ветки метро: «Юбилейная Площадь» — рядом с «Фрунзенской», «Площадь Франтишка Богушевича» — возле Музыкального театра, «Вокзальная» — с выходом на диспетчерскую станцию «Дружная», «Ковальская Слобода» — в районе улицы Жуковского. Все эти станции входят в первую очередь строительства.

Готовность трех станций («Площадь Франтишка Богушевича», «Вокзальная», «Ковальская Слобода») — от 90 до 95%

А здесь можно посмотреть, как будут выглядеть станции третьей ветки, которые еще только начинают строить.

Читайте также

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как будут выглядеть станции новой ветки метро, показали в эфире «Беларусь 1». Можно заметить, что дизайн, который планировался на пересадочной станции...
 
Новости дня
Новости общества
 
В выходные морозы, на следующей неделе слегка потеплеет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
22.11.2019
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика