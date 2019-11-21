Появились новые рендеры станции «Вокзальная»

Источник материала: Tut.by

Как будут выглядеть станции новой ветки метро, показали в эфире «Беларусь 1». Можно заметить, что дизайн, который планировался на пересадочной станции «Вокзальная», изменили.



Такой будет станция «Вокзальная»

В 2020 году в Минске обещают открыть движение по новой ветке метро. Первыми сдадут четыре станции — на некоторых из них уже приступили к отделочным работам.

Как сообщают в сюжете, в оформлении станции «Вокзальная» архитекторы и художники будут использовать мотивы, связанные с путешествиями.

— Когда попадаем на станцию, то видим своеобразные ассоциативные расположения светильников, которые дают ощущение, что это ночная дорога, — рассказывает архитектор Григорий Васильев.

Пути будут вести к основной скульптуре на платформе — дерево дорог. Ее автором станет скульптор Александр Шаппо.

Судя по рендерам, преобладать на «Вокзальной» будут черные цвета, еще будут красные и белые полосы.





На станции «Ковальская слобода» будет использован кованый декор, в том числе в виде вытинанок, об этом сообщалось и раньше.





Сейчас в Минске строятся четыре станции третьей ветки метро: «Юбилейная Площадь» — рядом с «Фрунзенской», «Площадь Франтишка Богушевича» — возле Музыкального театра, «Вокзальная» — с выходом на диспетчерскую станцию «Дружная», «Ковальская Слобода» — в районе улицы Жуковского. Все эти станции входят в первую очередь строительства.

Готовность трех станций («Площадь Франтишка Богушевича», «Вокзальная», «Ковальская Слобода») — от 90 до 95%

А здесь можно посмотреть, как будут выглядеть станции третьей ветки, которые еще только начинают строить .