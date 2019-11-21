Николай Ладутько презентовал проект «Смарт-Сити» (на него нужен миллиард долларов)

Источник материала: Tut.by

Проект «Смарт-Сити» презентовал в Минске бывший мэр города Николай Ладутько. Что это за концепция и сколько стоит ее запустить, сообщает Realt.by.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Что такое «Смарт-Сити»

Проект «Смарт-Сити» представляет собой объединение всех цифровых платформ страны в целом в одной большой базе. Это значит, что любой белорус сможет с помощью телефона оплатить коммунальные платежи, получить-заказать необходимую справку, узнать план мероприятий города, получить доступ к сотрудникам любого министерства и так далее.

Презентовали проект на международном форуме «ИТ-Страна».

Многие элементы цифровой жизни уже существуют на разных платформах, председатель столичного союза предпринимателей и бывший мэр Минска Николай Ладутько предлагает все это объединить в одном проекте.

— Планируется, что мы на своей базе объединим все службы города: МЧС, МВД, Госавтоинспекцию и все другие. Всем этим сможет пользоваться обычный человек: где-то платно, где-то бесплатно. Для того чтобы соблюсти баланс, где-то нужно будет заплатить за получение какой-то справки, где-то можно будет сделать это бесплатно. Как и сегодня — принцип «одного окна», только это будет в телефоне, — рассказал Николай Ладутько.

Вот такие элементы «Смарт-Сити» хотят внедрить в Минске

Байк-сити: производство смарт-велосипедов на базе «МотоВело», а также городской инфраструктуры и финансовых инструментов для удобства пользования им.

Смарт-турист: создание мобильного приложения для туризма по Минску с элементами дополненной реальности и оплата услуг через приложение.

Смарт-гражданин: автоматизация городской жизни, в том числе передвижения по городу, питания, административных процедур, экстренной помощи.

УП-платформа: создание универсальной предпринимательской платформы для облегчения сопровождающих бизнес-процессов и процесса привлечения инвестиций.

Сколько это будет стоить

— «Смарт-Сити» — это коммерческий, окупаемый и очень важный проект. Мы не просим у государства денег, а только поддержки — хотим стать его партнером, — пояснил Николай Ладутько. — Тем не менее, с учетом того, что уже многое внедрено в городе, на старт и координацию проекта понадобится около 1 миллиарда долларов. Может, 1,5 миллиарда долларов.

«Смарт-Сити» хотят внедрить не только в Минске, но и во всех регионах страны.