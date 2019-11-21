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Только результат!

22.11.2019 — Новости Общества | Чырвоны прамень  
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Источник материала: Чырвоны прамень

Высокие достижения атлетов во многом определяют престиж страны. Об этом Президент Беларуси, Президент НОК Александр Лукашенко заявил на Олимпийском собрании Национального олимпийского комитета.

Только результат!

Президент отметил, что в следующем году всей спортивной отрасли предстоит пройти важный экзамен – Олимпиаду в Токио. «Самое время проанализировать подготовку к этому спортивному форуму и определить, что еще можно и нужно сделать, чтобы наша команда оправдала наконец-то ожидания миллионов белорусов. Чтобы мы с гордостью смотрели, как над олимпийскими объектами столицы Японии поднимается белорусский флаг», – сказал Александр Лукашенко.

Президент Беларуси, Президент НОК Александр Лукашенко вручил двум выдающимся спортсменкам Екатерине Карстен и Александре Герасимене почетные знаки Национального олимпийского комитета «За заслуги в развитии олимпийского движения в Республике Беларусь». Торжественная церемония состоялась во время Олимпийского собрания.
Александр Лукашенко подчеркнул, что такого внимания к спорту, как в Беларуси, нет нигде. Этими вопросами занимаются на различных уровнях: и в федерациях, и в правительстве. И проблем в белорусском спорте, считает Президент, две – неорганизованность и безответственность.
«Государством сделано немало для спорта высших достижений. Нашим тренировочным базам, аренам, условиям подготовки завидуют многие страны», – отметил Глава государства.
Президент Беларуси Александр Лукашенко считает недостаточными спортивные достижения белорусских атлетов на мировых первенствах.
У тяжелоатлетов, продолжил Президент Беларуси, – одно серебро, у борцов – одна бронза. «И это те виды, победы в которых еще относительно недавно были визитной карточкой белорусского спорта», – подчеркнул Александр Лукашенко.
«Отдельная тема – игровые командные виды спорта, которые искренне любят и поддерживают наши болельщики».
Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил в преддверии летних Олимпийских игр 2020 года в Токио взять каждого олимпийца на индивидуальный контроль.
«Важно подвести каждого спортсмена к максимальному результату. Целенаправленно готовить к жесткой борьбе. Обеспечить всем необходимым на заключительном этапе подготовки. Каждого олимпийца взять на индивидуальный контроль: медицинский, психологический и так далее», – сказал Глава государства.
Александр Лукашенко отметил, что, как ему докладывают, в настоящее время 63 белорусских спортсмена завоевали право выступить на Олимпиаде в Токио, а планируется больше 100. «Но какое количество этих лицензий трансформируется в медальное качество? Соперничество во всех видах колоссальное, – поинтересовался белорусский лидер. – И почему с каждой Олимпиадой число наших олимпийских квот падает? В Пекине – 177, в Лондоне – 161, в Рио-де-Жанейро – 123. Такая же нисходящая кривая и у числа завоеванных белорусами медалей».
На пост первого вице-президента Национального олимпийского комитета избран Виктор Лукашенко. Его кандидатура была поддержана участниками Олимпийского собрания.
На пост вице-президента НОК избран заместитель председателя Белорусской ассоциации каноэ олимпийский чемпион Дмитрий Довгаленок.

«Безусловно, у нас есть талантливые спортсмены и тренеры, необходимая материально-техническая база. Важно только разумно и эффективно распорядиться своими возможностями, – подчеркнул Президент. – А правительство, Минспорта и НОК должны жестко взять на контроль эти вопросы. А вам, Наталья Ивановна (глава Администрации Президента Наталья Кочанова. – Прим. БЕЛТА), надо, чтобы они приходили и докладывали ежемесячно о том, что происходит. И положили вам на стол список спортсменов, которые принесут медали. А вы спросите, что для них сделали и для этих тренеров, и чего не хватает. Только так. Иначе быть не может».
«Тогда будут и деньги, и квартиры, и слава, и медали, и ордена. Только результат! За результат будет соответствующая плата», – добавил Президент.

Источник: БЕЛТА.

 
 
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Высокие достижения атлетов во многом определяют престиж страны. Об этом Президент Беларуси, Президент НОК Александр Лукашенко заявил на Олимпийском собрании
 
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