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Стоит ли ожидать эпидемии гриппа в этом году и чем сейчас болеют белорусы
22.11.2019 13:14 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
По словам завотделением иммунопрофилактики отдела эпидемиологии Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Вероники Высоцкой, в этом сезоне в Беларуси еще не фиксировали случаев гриппа. Сейчас люди болеют ОРВИ негриппозного происхождения. Это аденогрипп, парагрипп, респираторно-синтициальный вирус.
Специалисты ожидают подъема заболеваемости ОРВИ в конце января— феврале. Национальный центр по гриппу прогнозирует, что уровень заболеваемости не будет отличаться от прошлогоднего, то есть об эпидемии говорить не стоит. Пока грипп в стране не фиксировали, сейчас диагностируют аденогрипп, парагрипп, респираторно-синтициальный вирус.
Люди, склонные к полноте, тяжелее переносят грипп и пневмонию, рассказал профессор кафедры инфекционных болезней Белорусского государственного медицинского университета Сергей Жаворонок.
— Существуют некоторые генетические дефекты иммунитета, — объясняет Сергей Жаворонок, почему и грипп, и пневмония у людей, склонных к полноте, протекают тяжелее.
Напомним, сейчас в Беларуси активная фаза вакцинации против гриппа, она продлится до 1 декабря. Стоит задача привить минимум 40% белорусов. Только преодолев этот порог, можно говорить о начале формирования коллективного иммунитета в обществе. Уже привито более 38% жителей страны.
Прививка от гриппа отчасти
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По словам завотделением иммунопрофилактики отдела эпидемиологии Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Вероники Высоцкой, в...
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