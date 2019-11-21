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Стоит ли ожидать эпидемии гриппа в этом году и чем сейчас болеют белорусы

22.11.2019 13:14 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

По словам завотделением иммунопрофилактики отдела эпидемиологии Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Вероники Высоцкой, в этом сезоне в Беларуси еще не фиксировали случаев гриппа. Сейчас люди болеют ОРВИ негриппозного происхождения. Это аденогрипп, парагрипп, респираторно-синтициальный вирус.


Фото: pixabay.com

Специалисты ожидают подъема заболеваемости ОРВИ в конце января—  феврале. Национальный центр по гриппу прогнозирует, что уровень заболеваемости не будет отличаться от прошлогоднего, то есть об эпидемии говорить не стоит. Пока грипп в стране не фиксировали, сейчас диагностируют аденогрипп, парагрипп, респираторно-синтициальный вирус.

Люди, склонные к полноте, тяжелее переносят грипп и пневмонию, рассказал профессор кафедры инфекционных болезней Белорусского государственного медицинского университета Сергей Жаворонок.

— Существуют некоторые генетические дефекты иммунитета, — объясняет Сергей Жаворонок, почему и грипп, и пневмония у людей, склонных к полноте, протекают тяжелее.

Напомним, сейчас в Беларуси активная фаза вакцинации против гриппа, она продлится до 1 декабря. Стоит задача привить минимум 40% белорусов. Только преодолев этот порог, можно говорить о начале формирования коллективного иммунитета в обществе. Уже привито более 38% жителей страны.

Прививка от гриппа отчасти является и своеобразной профилактикой пневмонии.

 
 
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По словам завотделением иммунопрофилактики отдела эпидемиологии Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Вероники Высоцкой, в...
 
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