Стоит ли ожидать эпидемии гриппа в этом году и чем сейчас болеют белорусы

Источник материала: Tut.by

По словам завотделением иммунопрофилактики отдела эпидемиологии Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Вероники Высоцкой, в этом сезоне в Беларуси еще не фиксировали случаев гриппа. Сейчас люди болеют ОРВИ негриппозного происхождения. Это аденогрипп, парагрипп, респираторно-синтициальный вирус.



Фото: pixabay.com

Специалисты ожидают подъема заболеваемости ОРВИ в конце января— феврале. Национальный центр по гриппу прогнозирует, что уровень заболеваемости не будет отличаться от прошлогоднего, то есть об эпидемии говорить не стоит. Пока грипп в стране не фиксировали, сейчас диагностируют аденогрипп, парагрипп, респираторно-синтициальный вирус.

Люди, склонные к полноте, тяжелее переносят грипп и пневмонию, рассказал профессор кафедры инфекционных болезней Белорусского государственного медицинского университета Сергей Жаворонок.

— Существуют некоторые генетические дефекты иммунитета, — объясняет Сергей Жаворонок, почему и грипп, и пневмония у людей, склонных к полноте, протекают тяжелее.

Напомним, сейчас в Беларуси активная фаза вакцинации против гриппа, она продлится до 1 декабря. Стоит задача привить минимум 40% белорусов. Только преодолев этот порог, можно говорить о начале формирования коллективного иммунитета в обществе. Уже привито более 38% жителей страны.

Прививка от гриппа отчасти является и своеобразной профилактикой пневмонии.