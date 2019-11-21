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На сайте «Адзінства» появилась функция «Предложить новость»

22.11.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Теперь вы сами можете повлиять на то, что будет опубликовано на нашем сайте или размещено в газете. И для этого даже не нужно выходить из дома!

Вы стали свидетелем ДТП? Оказались участником некого события, о котором должен узнать каждый? Или у вас есть наболевший вопрос, который сдвинуть с «мертвой точки» сможет только публикация в прессе?

Так расскажите нам об этом! На сайте газеты «Адзінства» вы можете воспользоваться разделом «Предложить новость», чтобы с нашей помощью рассказать всем о том, что происходит.

На сайте «Адзінства» появилась функция «Предложить новость»

Чтобы новость, о которой вы хотите рассказать, была опубликована, вы должны также разместить свои контактные данные в соответствующих полях – ФИО, номер телефона и электронную почту. Так мы будем уверены, что информация достоверная. Далее вам останется лишь ввести новость в соответствующее поле и прикрепить фото (по желанию).

На сайте «Адзінства» появилась функция «Предложить новость»

Заполнив все поля, можете отправлять и ожидать, когда эта информация появится на нашем сайте.

Давайте вместе узнавать обо всем, что происходит!

 
Теги: Новости
 
 
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