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В образе стальных скульптур. Посмотрите, как в этом году снялись для календаря сотрудницы БМЗ

22.11.2019 14:11 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

К 2020 году БМЗ выпустил новый корпоративный календарь. Традиционно на его страницах — сотрудницы предприятия. На этот раз в кадре девушки появились в образе «оживших» стальных скульптур.


Фото: пресс-служба БМЗ

Данный календарь для предприятия уже десятый. В этом году попасть на его страницы хотели 70 сотрудниц завода. Из них по итогам предварительной фотосессии выбрали 13.


Фото: пресс-служба БМЗ

— В проект попали представительницы рабочих и инженерно-технических специальностей, — рассказывает Александр Олесик, пресс-секретарь БМЗ. — Среди участниц, например, пультовщик электросталеплавильной печи Ольга Пилипончик. Ее фото на странице января. Эта хрупкая девушка работает бок о бок со сталеварами. С коллегами она осуществляет и контролирует процесс выплавки стали.


Фото: пресс-служба БМЗ

Идея календаря — показать, что на заводе работают не только суровые мужчины, но и красивые женщины. Причем их здесь почти четверть коллектива.


Фото: пресс-служба БМЗ

Девушки на всех страницах представлены в стальном цвете. Исключение — октябрь. Здесь сотрудница в золотом. И не просто так, а потому что в октябре БМЗ празднует свой день рождения.


Фото: пресс-служба БМЗ

По словам Александра Олесика, календарь сотрудники предприятия делают сами. Модели, фотографы, дизайнеры — это все работники завода.


Фото: пресс-служба БМЗ

— Именно они разрабатывали концепцию и претворяли ее в жизнь. А это процесс достаточно трудоемкий. Чтобы подготовить одну модель, нужно было около четырех часов, — продолжает Александр Олесик. — «Оживить» же задуманные образы нам помогла хореограф-постановщик. В итоге, как мне кажется, у нас получилось сделать календарь, где девушки, как и металл, олицетворяют сочетание пластичности и прочности, простоты и многогранности.


Фото: пресс-служба БМЗ

Фото: пресс-служба БМЗ

Фото: пресс-служба БМЗ

Фото: пресс-служба БМЗ

Фото: пресс-служба БМЗ

Фото: пресс-служба БМЗ

Фото: пресс-служба БМЗ

Фото: пресс-служба БМЗ

Фото: пресс-служба БМЗ
 
 
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К 2020 году БМЗ выпустил новый корпоративный календарь. Традиционно на его страницах сотрудницы предприятия. На этот раз в кадре девушки появились в образе...
 
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