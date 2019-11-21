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«Гордимся, что улучшили настроение». Лукашенко в Витебске очень понравились костюмы встречавших его девушек

22.11.2019 14:44 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко 22 ноября находится с рабочей поездкой в Витебске — проводит совещание по развитию АПК области. На нем президент раскритиковал местное руководство, зато сразу по прилете, как только вышел из вертолета, похвалил белорусскую легкую промышленность. Настроение Лукашенко подняли две девушки в красивых народных костюмах — учащиеся Витебского колледжа культуры и искусств.


Скриншот видео телеграм-канала «Пул первого»

Девушки встречали президента с букетом цветов. Александр Лукашенко поинтересовался, где сшили пальто, которые на них надеты.

— Это наш колледж культуры и искусств, — засмущались девушки.

— Интересное на зиму. Не продувает? — поинтересовался президент.

— Нет, тепло, — заулыбались красавицы.

В Витебске 22 ноября сильный ветер, порывами до 14 метров в секунду, и морозец около минус двух.

— А ткани откуда? — продолжил расспрашивать Лукашенко.

Чиновники уточнили, что ткани изготовили на Минском тонкосуконном комбинате.

— Ну вот, а говорят, что мы не умеем делать ткани, — похвалил президент. — Для зимы, по-моему, отличная ткань.

Видео: телеграм-канал «Пул первого»


Открыть/скачать видео (4.01 МБ)

Директор Витебского государственного колледжа культуры и искусств Ирина Абдуллаева сразу же уточняет: костюмы не шили в их учреждении — здесь их только дополнили некоторыми элементами.

— Мы заказали костюмы у «Скарбніцы» — это известное предприятие белорусских народных ремесел. То есть они приехали к нам из Минска. И сшиты они из тканей минского предприятия — ОАО «Сукно». Однако дальше началась уже наша, витебская, история. Мы получили костюмы — очень красивые, добротные, — и почувствовали, что их надо немножко доработать. И наши художники и педагоги внесли дополнения: например, такие элементы, как валяные разноцветные шерстяные шарики — они вошли в тон костюма, но придали свой акцент. Еще тонко добавили вышивку, кружева по вороту, пелерину. То есть привели эти костюмы к нарядности, торжественности.


Скриншот видео телеграм-канала «Пул первого»

В одежде, которая понравилась президенту, использованы элементы белорусского народного костюма.

— Типичное белорусское пальто шили таким образом — отрезное по талии и присобранное, — рассказывает руководитель колледжа. — Вышивка на них — тоже белорусская, очень тонкая, красивая, богатая. Она есть и на внутреннем костюме — белой рубахе и оливковом сарафане. Но на этой встрече девушки, конечно, не могли снять верхнюю одежду — не сезон. Однако в том, что костюмы так красиво сыграли сегодня, погода нам помогла: солнце подчеркнуло и наряды, и юность наших актрис.

Девушек, которые встречали президента, зовут Кристина и Алина. Они учатся на втором и третьем курсах колледжа по специальности «актерское искусство».

— Коммуникабельны, внешне хороши, — отзывается о студентках директор. — Конечно, им как будущим актрисам важна оценка их работы. И если они вызывают желание пообщаться — значит, свою работу они выполняют достаточно профессионально.

— Рады ли вы, что эти костюмы оценил президент?

— Как же мы можем быть не довольны тем, что наши дополнения к отделке сделали костюм ярким? Отделкой занималась хорошая бригада специалистов. Они сделали все быстро, энергично. И результатом все остались довольны. К слову, сегодняшнее событие стало презентацией костюма. И она получилась отличной!

По словам Ирины Абдуллаевой, костюмы специально не готовили к встрече президента.

— Просто так совпало. Но мы гордимся, что улучшили настроение первому лицу государства. Он всегда в нагрузке, всегда в работе. И пусть такие моменты его поддерживают, радуют.

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Теги: Витебск, Минск
 
 
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Александр Лукашенко 22 ноября находится с рабочей поездкой в Витебске - проводит совещание по развитию АПК области. На нем он раскритиковал местное руководство, но...
 
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