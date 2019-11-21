Ювелирная работа. Шоу-конкурс обвальщиков мяса впервые прошел в Гродно

Источник материала: Полымя

Уникальный конкурс, который провели на базе ОАО «Гродненский мясокомбинат», впервые собрал опытнейших профессионалов перерабатывающей промышленности – мастеров обвалочного ножа.





Кольчужные фартуки и рукавицы, неимоверно острые ножи – это лишь немногие атрибуты, которые ассоциируются с работниками данной профессии. На первый взгляд брутальная и крайне тяжелая физическая работа, она требует от мастера большой ловкости и деликатности в деле.

В соревнованиях профессионального мастерства приняли участие 12 обвальщиков мяса. За звание лучшего сразились как молодые работники, отдавшие профессии чуть более трех лет, так и матерые обвальщики, трудовой стаж которых составляет порядка четверти века.

Открывая мероприятие, генеральный директор ОАО «Гродненский мясокомбинат» Олег Иванов отметил ключевую роль профессии обвальщика в сфере мясопереработки: «Обвальщик мяса – одна из важнейших профессий, которой уже много тысяч лет. Это занятие для настоящих профессионалов с высоким интеллектом, отлично знающих анатомию. Чтобы подготовить специалиста такого уровня, который сегодня демонстрируют наши конкурсанты, нужен не один год, причем профессию они осваивают прямо на предприятии. Это поистине ювелирная работа, требующая высокой точности и предельной выверенности каждого движения».

По условиям конкурса, участникам соревнований предстояло продемонстрировать навыки профессиональной разделки свиных полутуш. Здесь одинаково важны и скорость, и качество работы, ведь один неверный шаг – и ты уже в аусайдерах. Жюри оценивало не только время и чистоту обвалки, но и санитарное состояние рабочего места, теоретические знания по профессии, охране труда и производственной санитарии.

– Конкурс организован для популяризации рабочих профессий, привлечения молодежи в реальный сектор экономики, – подчеркнула председатель профсоюзного комитета Наталия Андрейчик. – Такие мероприятия повышают профессиональное мастерство сотрудников, поднимают престиж рабочих специальностей.

Конкурс собрал множество болельщиков, которые всячески поддерживали своих коллег по цеху. Потухнуть аудитории не давали ведущие, они постоянно общались с аудиторией, проводили различные викторины.





Участники показали себя настоящими профессионалами, поэтому членам жюри, которое возглавила начальник производственного управления ОАО «Управляющая компания холдинга «Гродномясомолпром» Валентина Корзун, было нелегко сделать правильный выбор. Однако лучший результат показал обвальщик мяса Павел Матвеев, который трудится в профессии уже 18 лет. Он не только обошел всех конкурентов по скорости, но и качественно выполнил задание. Как отметил победитель, опыта он набрался на предприятии, а вот большое желание учиться помогло достичь высокого мастерства.

На втором месте оказался молодой сотрудник Артур Григуть. Несмотря на то, что он проработал всего 5 лет, ему удалось обойти многих своих оппонентов. Третье место – у опытного обвальщика 5-го квалификационного разряда колбасно-кулинарного цеха Владимира Кривошея, который владеет технологией уже на протяжении 12 лет.

Так как конкурс проводился впервые, организаторы решили наградить подарками всех без исключения участников. Победителям же вручили дипломы и денежные призы.

На мясокомбинате уверены, что совсем не важно, кто одержал нелегкую победу в шоу-конкурсе. Главное, что эта профессия живет, и эту работу выполняют настоящие профессионалы.

Ожидается, что в следующем году география конкурсантов расширится, за звание лучшего обвальщика региона сразятся и другие предприятия мясоперерабатывающей промышленности Гродненской области.

Источник: Пресс-служба Гродненского областного объединения профсоюзов