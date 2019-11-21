Бесплатные интенсивы бизнес-школы для женщин пройдут в ноябре в Беларуси по проекту ПРООН

Источник материала: Полымя

Занятия бесплатной бизнес-школы «Я сама», рассчитанной на начинающих предпринимательниц, пройдут в Минске 23-24 ноября, а затем в течение трех зимних месяцев аналогичные курсы запланированы в других белорусских городах, сообщили БЕЛТА в ПРООН в Беларуси.





В столице интенсив организован по проекту ПРООН и Минэкономики Беларуси «Малые города» при финансовой поддержке Российской Федерации и транснациональной компании Visa. Участниц ждут 8 обучающих блоков по актуальным темам: от поиска источников финансирования до построения личного бренда в бизнес-сообществе.

«Поддержка женского предпринимательства стала новым направлением в проекте «Малые города». В целом же за два года проектом проведено более 60 бесплатных семинаров в 20 городах Беларуси. Бизнес-навыки получили более 1,3 тыс. начинающих предпринимателей. Идея сделать фокус на женской аудитории возникла сама собой — больше половины участников проведенных тренингов были именно женщины. Они отмечали, что знания на семинарах помогли утвердиться в решении начать собственное дело и получили представление о возможностях, которые существуют для этого в нашей стране», — рассказала руководитель проекта «Малые города» Марина Калиновская.

В этом году группой по применению поведенческих методов Behavioural Insights Team (BIT) и ПРООН в Беларуси было проведено исследование, согласно которому семь из десяти женщин, которые думают об открытии собственного бизнеса, так и не решаются сделать это. Как выяснилось, главная причина — недостаток уверенности в своих силах. «В новом курсе обучения мы привлекли экспертов, знающих из личного опыта, какие трудности возникают у женщин при создании своего дела. Не секрет, что в обществе до сих пор сильны гендерные стереотипы, в том числе среди самих же женщин. Во время интенсива мы покажем, что для этих опасений нет причин. Возможности создать успешный бизнес у мужчин и женщин равные», — добавила Марина Калиновская.

Организаторы признались, что были вынуждены закрыть регистрацию на участие в бизнес-школе в Минске раньше предполагаемого срока. Всего за два дня в адрес проекта пришло более 150 заявок. Однако у всех, кто не успел зарегистрироваться на обучение в столице, будет еще возможность попасть на аналогичный интенсив в другом городе. С декабря по февраль бизнес-школы «Я сама» пройдут в Могилеве, Витебске, Горках, Полоцке. Участие в мероприятии бесплатное, а для иногородних участниц проект даже оплачивает проживание на время обучения. Предварительная регистрация на все бизнес-школы уже открыта.

Источник: БелТА