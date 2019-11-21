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Синоптики обещают потепление с середины следующей недели

22.11.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Синоптики обещают потепление с середины следующей недели
В Беларуси потеплеет в середине следующей недели, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

«В предстоящие выходные погодные условия на территории Беларуси будет определять периферия холодного малоподвижного антициклона с центром над Средней Волгой. Ожидается морозная погода, преимущественно без осадков. В начале следующей недели сохранится холодная погода, а в середине — атлантические циклоны, смещаясь по северу Европы, принесут теплый воздух, температурный фон начнет повышаться», — сказали в Белгидромете.

В субботу, 23 ноября, по данным Пинского межрайонного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на территории Пинского района и города Пинска сохранится преимущественно сухая и ветреная погода. Температура воздуха ночью понизится до 2-7 градусов ниже нуля, днем будет от минус 4 до плюс 1 градуса. В воскресенье, 24 ноября, сохранится ветреная и без осадков погода. Температура воздуха в ночные часы составит -2…-7 градусов, днем будет от минус 3 до плюс 2. В понедельник, 25 ноября, местами на территории Пинска и района возможны кратковременные осадки (дождь, мокрый снег), слабый гололед. Температура воздуха ночью в основном составит -4…+1ºС, днем температура составит от минус 2 до плюс 3 градусов.

Во вторник, 26 ноября, ночью в западных, а днем и в центральных районах Беларуси местами пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах ожидается туман, слабый гололед. Температура воздуха ночью составит от нуля до минус 7, по востоку при прояснениях понизится до 8-10 градусов мороза. Днем будет от минус 2 до плюс 5, по востоку страны — не выше 3-4 градусов мороза.

В среду, 27 ноября, атмосферные фронты обусловят на большей части территории Беларуси кратковременные осадки (мокрый снег, дождь), по востоку слабый гололед. Температура воздуха ночью в основном составит от минус 4 до плюс 3, днем — от нуля до 7 градусов тепла. По востоку ночью будет 5-7 градусов мороза, днем — 1-2 градуса ниже нуля.

В четверг, 28 ноября, на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха ночью составит от нуля до плюс 6, днем — 1-8 градусов тепла.

По информации БелТА
Фото Натальи Милевской

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